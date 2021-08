Polizei Bad Berleburg: Teure Fußabdrücke in Klinik hinterlassen

Bad Berleburg. Die Polizei sucht nach einer unbekannten Person, die am Montagabend in der Vamed Klinik mit einer Bitumen-Grundierung den Boden beschmutzt hat.

Ein noch unbekannter Täter hat am Montagabend die Räumlichkeiten der Vamed Klinik am Arnikaweg in Bad Berleburg beschmutzt und hohen Sachschaden hinterlassen. Zeugen riefen die Polizei, weil sie auf Fliesen und Teppichstücken klebrige, schwarze Schuhabdrücke festgestellt hatten.

Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich dabei um eine Bitumen-Grundierung, die üblicherweise im Straßenbau eingesetzt wird. Hinweise auf eine/n Täter/in gibt es bislang nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der 02751/909-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein