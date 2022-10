Bad Berleburg: Tourist-Information passt Öffnungszeiten an

Die Tourist-Information in Bad Berleburg passt aus personellen Gründen die Öffnungszeiten an.

Bad Berleburg. Aus personellen Gründen muss die Tourist-Information in Bad Berleburg die Öffnungszeiten anpassen. Das sind die Zeiten.

Die Tourist-Information in Bad Berleburg passt aus personellen Gründen die Öffnungszeiten an. Das Team der BLB-Tourismus GmbH berät die Besucher am Marktplatz ab sofort montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 14 Uhr.

Die Tourist-Information und die Wisent-Erlebnisausstellung befinden sich im Besucherzentrum des Naturparks Sauerland-Rothaargebirge am Marktplatz. Dort können sich die Gäste über Angebote und Sehenswürdigkeiten in der Region informieren, Wanderkarten kaufen oder sich zu Unterkünften beraten lassen.

Telefonisch erreichbar ist die Tourist-Information unter 02751 - 93633, per E-Mail können Interessierte über info@blb-tourismus.de Kontakt aufnehmen.

