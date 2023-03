Unfall Bad Berleburg: Unfall auf der L 717 in Richtung Laibach

Bad Berleburg. Auf der Landstraße 717 zwischen Bad Berleburg und Laibach ist es am Samstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Die Straße ist derzeit gesperrt.

Am Samstagnachmittag ist es auf der Landstraße 717 in Richtung Laibach zu einem Alleinunfall gekommen. Der Autofahrer konnte sich noch selbst aus dem Auto befreien. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort sind auch die Kameraden des Löschzuges 1 der Freiwilligen Feuerwehr Bad Berleburg und die Polizei.

Die Straße ist derzeit gesperrt.

