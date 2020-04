Bad Berleburg: Verkehrsunfall und Heckenbrand

Die Polizei in Bad Berleburg wird in der Nacht zum samstag zu einem Unfall gerufen.

Dotzlar/Raumland. Ein 18-Jähriger verursacht - alkoholisiert - einen Unfall und ein 69-Jähriger sorgt leichtsinnig für einen Heckenbrand.

Ein schwerer Verkehrsunfall in Raumland in der Nacht zum Samstag und ein Feuer in Dotzlar am Gründonnerstag beschäftigten Polizei und Feuerwehr.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

In Nacht von Freitag auf Samstag wurden zwei junge Männer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 1.40 Uhr war ein 18-jähriger Fordfahrer auf der Bundesstraße 480 in Richtung Raumland unterwegs. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und der Pkw stürzte auf die Seite. Bei Eintreffen der Polizeibeamten konnten der 18-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer selbstständig den Pkw verlassen. Ein Test bestätigte bei dem 18-Jährigen den Verdacht auf Alkoholkonsum. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe und stellten den Führerschein sicher. Der Pkw Ford musste abgeschleppt werden, es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 3000 Euro.



Kartonbrand greift auf Hecke über

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Wittgenstein! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Brennende Kartons lösten am Donnerstagnachmittag einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Ein 69-Jähriger verbrannte auf seinem Grundstück in der Eichenstraße in Dotzlar Kartons. Durch das Feuer griffen Funken auf eine angrenzende Hecke über und setzten diese in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer glücklicher Weise löschen bevor größerer Schaden entstand. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen den 69-Jährigen ein.