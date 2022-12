Bad Berleburg: Vermisste 15-Jährige Schülerin ist wieder da

Die Züschenerin, die nach dem Schulbesuch in Bad Berleburg für mehrere Tage von ihrer Familie vermisst wurde, ist wieder aufgetaucht.

Bad Berleburg/Züschen. Sie wurde seit Tagen von ihren Eltern gesucht. Auch Mitschüler hatte sich Sorgen gemacht. Jetzt ist das Mädchen plötzlich wieder aufgetaucht.

Eine seit Freitagnachmittag vermisste 15-Jährige ist in der Nacht zum Montag in Kreuztal wohlbehalten gefunden worden.

Das Mädchen, das mit seiner Familie in Züschen lebt, war nach dem Schulbesuch in der Bad Berleburger Ludwig-zu-Sayn-Wittgenstein-Schule am Freitagnachmittag nicht wie üblich nach Hause gekommen.

Die Eltern meldeten das Kind als vermisst. Die Kreispolizeibehörden des Hochsauerlandes (Wohnort) und des Kreises Siegen-Wittgenstein (Schulort) waren in die Suche nach dem Mädchen eingeschaltet worden.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt ist die Schülerin in Kreuztal erkannt worden und wurde von der Polizei in Obhut genommen. Die 15-jährige wird medizinisch untersucht und dann an die Eltern übergeben.

