Bad Berleburg: Verzögerung bei Leerung von Gelben Tonnen

Bad Berleburg. Die Stadt Bad Berleburg hat Informationen über die Probleme bei der Leerung der gelben Tonnen.

Im Stadtgebiet von Bad Berleburg kommt es derzeit in einigen Ortschaften zu Verzögerungen bei der Leerung der Gelben Tonne. Grund dafür ist, dass das zuständige Abfuhrunternehmen PreZero (ehemals SUEZ) derzeit einen Ausfall der Stammfahrerbesatzung kompensieren muss. Sollten die Tonnen nicht termingerecht geleert werden, bittet das Unternehmen darum, die Tonnen an der Straße stehen zu lassen – diese werden nachgeleert. Die Stadt Bad Berleburg ist nicht Auftraggeber für die Leerung der Gelben Tonne. Diese ist Teil des sogenannten „Dualen Systems“. In Deutschland sind alle Unternehmen, die Verpackungen für den Endverbraucher herstellen, Teil des Dualen Systems und dazu verpflichtet, diese Verpackungen wieder zurückzunehmen und zu verwerten.

