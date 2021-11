Bad Berleburg: We Rock Queen-Konzert nur unter 2G-Regeln

Mit „We Rock Queen“ hat sich eine außergewöhnliche Konzertproduktion etabliert und will das auch in Bad Berleburg zeigen.

Bad Berleburg. „Wir versuchen alles, um am Samstag, 27. November, um 20 Uhr in der angespannten Lage ein tolles We-Rock-Queen-Konzert im Bürgerhaus Bad Berleburg zu ermöglichen. Um allen Besuchern den größtmöglichen Schutz zu bieten, wird das Konzert unter Anwendung der 2G-Regel stattfinden. Bitte bringen Sie einen Antigentest mit, der nicht älter als 48 Stunden ist,“ so der Veranstalter Miro Live UG.

Musikalischer Anspruch

Mit „We Rock Queen“ hat sich eine außergewöhnliche Konzertproduktion etabliert, die die Musik der britischen Rocklegende Queen in höchster Qualität und mit geradezu mitreißender Spielfreude interpretiert. Losgelöst von rein optischen Effekten setzt We Rock Queen den Schwerpunkt der Tribute-Show auf die authentische Wiedergabe der Songs. Musikalisch sehr nah am Original, aber dennoch mit einem erkennbar eigenen Stil. We Rock Queen spielt in einem zweieinhalb bis dreistündigen Konzert die bekanntesten Songs von Queen, einer Band, die damals, wie heute die Musikwelt bewegt und sie bis heute geprägt hat.

Musical-Besetzung

Bandleader und Gitarrist Frank Rohles sowie Schlagzeuger Boris Ehlers gehörten zur Originalbesetzung des Queen-Musicals „We Will Rock You“ in Köln. Bassist Erhard Wollmann sorgt für den John Deacon-typischen Bass-Sound und bildet zusammen mit Schlagzeuger Boris Ehlers die rhythmische Basis für die Queen-Songs. Die Keyboards besetzt Marco Lehnertz, der als Musiker für die „Söhne Mannheims“ und „Jupiter Jones“ spielte und aktuell mit der Kölner Band „StadtRand“ erfolgreich durchstartet. Als Frontmann und Lead-Stimme von We Rock Queen agiert seit 2017 der charismatische Sänger Sascha Kleinophorst, der als Frontsänger bereits bei vielen professionellen Bandprojekten tätig war.

