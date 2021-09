Bad Berleburg: Wegen drei Cola-Bier-Dosen vor Gericht

Bad Berleburg. Dem Mann wird vorgeworfen, drei Getränkedosen gestohlen zu haben. Richter Torsten Hoffmann verurteilt ihn zu einer Geldstrafe.

Drei Dosen Cola-Bier im Wert von 3,72 soll ein 46-jähriger Bad Berleburger im März dieses Jahres in einem Bad Berleburger Supermarkt gestohlen haben. Deswegen musste sich der Mann nun vor dem Amtsgericht Bad Berleburg wegen Diebstahls geringwertiger Sachen verantworten. Der Angeklagte bestritt bis zuletzt die Vorwürfe gegen ihn, doch Richter Torsten Hoffmann ist sich der Schuld des 46-Jährigen sicher: „An dem Diebstahl habe ich keinerlei Zweifel.“ Der Richter verurteilte den Bad Berleburger zu einer Geldstrafe in Höhe von 350 Euro.

Der Angeklagte gibt an, an jenem Tag im März dieses Jahres fünf Dosen Bier in dem Bad Berleburger Supermarkt gekauft zu haben. Danach habe er zwei von diesen im nahe gelegenen Stadtpark konsumiert. Schließlich sei er noch einmal in den Supermarkt gegangen, um Nachschub zu kaufen. „Ich habe vergessen, dass ich noch drei Dosen im Gepäck hatte. Ich stehle nicht. Da hätte ich viel zu viel Schiss vor“, so der 46-Jährige. Er habe laut seiner Aussage also das Geschäft mit bereits gekauften Getränken betreten. Den Kassenzettel über diese fünf Dosen habe er nach seinem Einkauf entsorgt.

Normalerweise lege der Angeklagte laut seiner eigenen Aussage seinen Rucksack im Eingangsbereich des Supermarktes ab, doch an diesem Tag sei ihm dies entgangen. Grund dafür sei ein verbaler Streit zwischen zwei Angestellten des Marktes gewesen: „Es war eine laute, aggressive und bedrohende Auseinandersetzung. Ich vertrage viel, aber wenn Frauen schreien, setzen bei mir verschiedene Mechanismen ein“, so der Angeklagte. Dieser Vorfall habe bei ihm Stress und Angst ausgelöst.

Supermarkt-Mitarbeiter erwischt den Angeklagten auf frischer Tat

Ein Mitarbeiter will den Angeklagten — entgegen der Aussage des 46-Jährigen — dabei erwischt haben, wie dieser drei Dosen Bier in seinem Rucksack verstaute. Daraufhin habe dieser den Beschuldigten angesprochen. In dem Einkaufswagen des Angeklagten sollen sich laut der Aussage des Zeugen außerdem zehn Bier befunden haben. Die Polizisten hatten mittels eines Atem-Alkoholtests 1,2 Promille bei dem 46-jährigen Beschuldigten festgestellt. Laut eigener Aussage des Angeklagten habe er außerdem unter dem Einfluss von Methadon gestanden.„Ich sehe den Angeklagten der Tat überführt“, zeigt sich Amtsanwalt Stefan Buhl entschlossen.

Er beruft sich vor allem auf die laut ihm wahrheitsgemäße und detaillierte Aussage des Mitarbeiters des Supermarktes. Und auch Richter Torsten Hoffmann äußert ein ausschlaggebendes Argument für die Verurteilung: „Hätte der Mitarbeiter nichts beobachtet, hätte er Sie auch nicht gefragt, was sich in Ihrem Rucksack befindet.“

