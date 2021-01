Bad Berleburg: Wenn die Maske zum Hindernis wird

Bad Berleburg Gebärdendolmetscherin Angela Brunner und Dr. Sylvia Wundsam wissen, welche Probleme ein Mund-Nasen-Schutz den Gehörlosen bereitet.

Eigentlich wollte Sylvia Wundsam nur ein Brot kaufen, als sie die Bäckerei betritt. "Das kostet nur noch die Hälfte", sagt die Verkäuferin ihr. Doch Wundsam kann sie nicht verstehen. Mit anderthalb Jahren erleidet sie eine Hirnhautentzündung und wird gehörlos. Mit 14 Jahren folgt ein Hörsturz mit Verlust der letzten Hörreste rechts. Seitdem ist die 39-Jährige Ärztin der Vamed Rehaklinik in Bad Berleburg taub und mit einem Cochlea Implantat versorgt. Dass die Bäckereiverkäuferin ihr etwas Gutes tun möchte, versteht sie zunächst also nicht. "Ich sagte ihr, dass ich sie nicht hören kann", erinnert sie sich. Also versucht die Verkäuferin es noch einmal - dieses Mal etwas lauter. "Sie dachte wohl, dass ich sie aufgrund der Maske nicht verstehe. Irgendwann sagte ich ihr, sie solle es bitte aufschreiben. Dann verstand ich auch, was sie mir die ganze Zeit sagen wollte", sagt Wundsam und lacht. Alltagsprobleme wie diese, kennt die junge Ärztin genügend.

Ein voller Terminplan

Seit gut zwei Jahren arbeitet sie in der VAMED Rehaklinik - doch das ist nicht ihre erste Station im Wittgesteiner Land. Bereits 2011 kam sie nach Bad Berleburg. "Ich habe im Internet gelesen, dass dort hörgeschädigte Menschen behandelt werden", so Wundsam, die nach dem Abitur entschied, Ärztin zu werden. "Ich habe mehrere Menschen gefragt, ob sie ihren Job noch einmal wählen würden. Alle sagten mir damals: nein. Bis auf mein HNO-Arzt. Von da an war klar: Ich werde Ärztin und das würde ich auch heute wieder so entscheiden." Patienten aufnehmen, sie behandeln, Teamgespräche führen und vieles mehr - ein ganz normaler Arbeitstag für die Ärztin. "Das einzige, was ich nicht machen kann, ist die Patienten abhören. Aber dafür habe ich ja meine Kollegen."

Eine von ihnen ist Angela Brunner. Seit über 25 Jahren arbeitet die 56-Jährige als Gebärdendolmetscherin - unter anderem in Bad Berleburg. Doch wie kam sie dazu? "Ich habe mich damals in einen gehörlosen Mann verliebt. Von da an lernte ich Gebärdensprache." Später folgte das Studium. Heute begleitet sie gehörlose Patienten, Pfleger und Ärzte in ihrem Klinikalltag - und das mit Leidenschaft. Dennoch stößt auch sie manchmal an ihre Grenzen. "Manchmal fehlt einfach die Zeit, alle Termine wahrzunehmen - vor allem, wenn sie zur gleichen Zeit stattfinden." Das größte Hindernis jedoch ist derzeit der Mund-Nasen-Schutz. "Das Absehen der Lippenbewegung ist für Menschen mit einer Hörschädigung extrem wichtig", so Brunner. "Sie verbinden die Gebärdensprache mit den Lippenbewegungen dann zu einem ganzen. Durch die Maske aber ist das nicht mehr möglich."

Das führe nicht selten dazu, dass sich hörgeschädigte Menschen noch weiter zurückziehen. "Dabei ist gerade für sie die Form der Kommunikation extrem wichtig - besonders für ihr Seelenheil", so Brunner, die gleich mehrere Masken und ein Visier zur Demonstration dabei hat. "In der Klinik herrscht Maskenpflicht. Ein Visier ohne zusätzlichen Mund-Nasen-Schutz ist dort aus hygienischen Gründen nicht erlaubt. Mal ganz davon abgesehen, dass die nach kurzer Zeit beschlagen würden und die Patienten und Kollegen dann auch nichts mehr sehen können."

Maske ab und Abstand halten

Das Problem kennt auch Dr. Wundsam. "Seit der Maskenpflicht ist der häufigste Satz, den ich sage: Maske runter und Abstand halten", so die 39-Jährige. So kommt es, dass kurze Gespräche mit Patienten nicht mehr auf dem Flur stattfinden, sondern nur noch im Büro - auch, wenn der Patient lediglich wissen will, wo der Pfleger ist. "Man versteht durch den Mundschutz nichts. Also gehe ich mit ihnen in mein Büro, wo Plexiglaswände aufgestellt wurden. Zudem habe ich die meiste Zeit das Fenster zum Lüften offen", so Wundsam. "Manchmal trage ich drei Pullover. Aber Maske runter und Abstand halten ist für uns Gehörlosen die beste Lösung."

Das weiß auch Brunner, die nicht nur als Gebärdendolmetscherin in der Klinik arbeitet, sondern auch Kurse für Hörende gibt, in denen sie zum einen über die Gebärdensprache informiert, als auch mit Vorurteilen gegenüber gehörgeschädigte Menschen aufräumen möchte. ​