Bad Berleburg: Wie ist es, wenn man kaum etwas sieht?

Bad Berleburg/Siegen/Winterberg. Woche des Sehens: Auch in Bad Berleburg, Siegen und Winterberg sind Aktionen geplant – unter anderem mit einer Simulationsbrille.

Wie fühlt es sich an, mit einer Seheinschränkung Spazieren zu gehen? Welche Krankheiten gibt es, die unsere Sehkraft einschränken können? Wie ist es, wenn man plötzlich kaum oder gar nichts mehr um sich herum sehen kann? Für einen kurzen Moment können sich am Sonntag, 10. Oktober, Interessierte einige dieser Fragen beantworten – im Selbsterfahrungsparcours. Dieser findet auf dem Bad Berleburger Kirchplatz statt.

Unter der Überschrift „Hören spüren schmecken“ gibt es die Möglichkeit, unter Simulationsbrillen den Kirchplatz auf einem Blindenleitsystem mit dem Langstock abzulaufen und das Gehör bei einem Hörmemory zu testen. Für die Kinder gibt es alte Kinderspiele, bei denen das Sehen nicht benötigt wird. „Ich finde diese Selbsterfahrung wichtig. Wir können viel erzählen, aber wenn ich die Brille trage – und wir haben auch Brillen, die Krankheitsbilder simulieren – dann verstehen wir unsere Angehörigen oder Freunde mit einer Sehbeeinträchtigung auch besser“, sagt Katrin Spies-Gußmann von der Bezirksgruppe Wittgenstein und Umgebung des Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen (BSVW). Auch ein Rätsel und eine Tombola wird es am 10. Oktober geben – ebenso frische Waffeln und Sauerländer Würstchen im Brötchen. Beginn der Veranstaltung auf dem Kirchplatz der Stadtkirche Bad Berleburg ist um 12 Uhr.

Menschen für das Thema sensibilisieren

Bereits zum zweiten Mal hat sich die Bezirksgruppe dazu entschieden, sich an der jährlich stattfindenden Woche des Sehens mit einem eigenen Veranstaltungsangebot zu beteiligen. „Wir haben im Leitungsteam besprochen, ob wir erneut mitmachen oder nicht. Immerhin ist es auch ein finanzieller und zeitlicher Aufwand“, so Spies-Gußmann. „Wir finden es wichtig, miteinander in Kontakt zu kommen – Betroffene und Nichtbetroffene.“

Mit den Aktionen möchten die Organisatoren Menschen mit und ohne Seheinschränkungen, Groß und Klein, Interessierte und Neugierige mitreißen, um Ihre Sinne schärfen zu können – heißt es in einer Pressemitteilung der Bezirksgruppe Wittgenstein und Umgebung. „Es ist wichtig, die Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren. Ich selber kenne Situationen, wenn ich unterwegs bin. Wenn mich die Menschen dann auf den Stuhl setzen möchten und mir einen Zettel geben mit den Worten: ‘Das können Sie sich ja schon einmal durchlesen.’ Und ich mir dann denke: Den Stuhl hätte ich gefunden. Das ist ja nicht böse gemeint, sondern passiert, weil man kaum mit der Thematik in Berührung kommt.“ Auch sollen mit den verschiedenen Aktionen Vorurteile abgebaut werden.

Neben diversen Verstaltungen, wie Adventure-Mini-Golf und dem Selbsterfahrungsparcours, werden auch Onlineveranstaltungen angeboten. „Wir haben das bewusst so entschieden, da wir ja nicht einschätzen konnten, wie sich die pandemische Lage entwickelt.“

Über sportliche Aktionen und Spiel sowie Selbsterfahrungen, Austausch und Informationen soll das Thema Sehen im Focus stehen. „Häufig machen Menschen sich erst Gedanken über das Thema, wenn es sie selbst oder einen Angehörigen betrifft. Dabei ist es wichtig, auch im gesunden Zustand auf sich zu achten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Woche des Sehens findet in der Zeit vom 8. bis 15. Oktober statt. Bei den Präsenz-Veranstaltungen in Winterberg, Bad Berleburg und Siegen gelten die 3-G-Regel die aktuelle Corona-Schutzverordnung.

Die Aktionen im Überblick

Den Startschuss liefert das Adventure Golf-Erlebnis am Samstag, 9. Oktober, in Winterberg. In Kleingruppen in entspannter Atmosphäre gemeinsam mit Betroffenen Sport treiben und dabei etwas über ein aktives Leben mit einer Seheinschränkung lernen und die eigenen Sinne neu erfahren – dies wird am Nachmittag des 9. Oktobers ab 15 Uhr in Winterberg-Grönebach möglich sein. Hierzu ist unbedingt eine Anmeldung bis Freitag, 8. Oktober, erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Die Kosten für dieses Event betragen 11 Euro und beinhalten den Eintritt, die Brille und ein Getränk. Die Anmeldung läuft ab sofort unter 02751/444727 oder unter wittgenstein@bsvw.de.

Das Thema Selbsterfahrung und die eigenen Sinne mal anders erleben setzt sich auch am Sonntag, 10. Oktober, in Bad Berleburg fort: Unter der Überschrift „Hören spüren schmecken“ gibt es auf dem Bad Berleburger Kirchplatz die Möglichkeit, eine Art Selbsterfahrungsparcours zu durchlaufen. Hier gibt es die Möglichkeit, unter Simulationsbrillen den Kirchplatz auf einem Blindenleitsystem mit dem Langstock abzulaufen, das Gehör bei einem Hörmemory mal richtig zu testen. Beginn der Veranstaltung auf dem Kirchplatz der Stadtkirche Bad Berleburg ist um 12 Uhr und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Vorher kann natürlich auch der Gottesdienst ab 10.15 Uhr besucht werden.

Der Abend des 11. Oktober klammert eine Sehproblematik völlig aus. Das perfekte Dinner aus dem Fernsehen, wer kennt es nicht. - Sich ein perfektes Dinner am Telefon zurecht würfeln. Dies ist ab 18.30 Uhr bei einem Rollenspiel möglich, bei dem der Spaß eindeutig im Vordergrund steht. Diese digitale Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der EUTB-Siegen (Teilhabe-Beratung Siegen-Wittgenstein) angeboten, und es können nur wenige Teilnehmer dabei sein, weshalb eine Anmeldung bis 10. Oktober unbedingt erforderlich ist unter 02751/444 727 oder unter wittgenstein@bsvw.de.

Wer kennt es nicht im eigenen Alltag? Blaues Licht, was wir selbstverständlich täglich nutzen. Aber wann ist es Nutzen und wann ist es Schaden? Wie kann ich meine Augen schützen? Diesen und anderen Fragen wird am Dienstag 12. Oktober, um 19 Uhr, im Christushaus Bad Berleburg nachgegangen. Für diesen Abend konnte Optiker Per Wiebelhaus gewonnen werden. Eine Anmeldung bis zum 10. Oktober unter 02751 444 727 oder wittgentein@bsvw.de ist erforderlich.

Der Nachmittag des 13. Oktober steht dann wieder ganz im Zeichen des Sehens: Zwischen 16 und 18 Uhr sollen Menschen mit Sehverlust und deren Angehörige über praktische Hilfsmittel für den Alltag (sprechende Küchengeräte, Farberkennungsgeräte, kleine Helferlein im Haushalt) informieren und sich über diese austauschen. Die Firma Gaudio-Braille aus Marburg konnte dafür gewonnen werden, die mit ihrem weitreichenden Fachwissen über verschiedene Möglichkeiten vieler Hilfsmittel informiert. Dies wird ebenfalls eine digitale Veranstaltung werden, für die eine Anmeldung bis 13. Oktober, 12 Uhr unter 02751/444727 oder unter 0271/3875620 oder unter wittgenstein@bsvw.de erforderlich und ab sofort möglich ist.

Am Freitag, 15. Oktober, geht es raus, mitten in die Siegener Innenstadt, ins Naschwerk im Sieg-Carré in der Bahnhofstraße. Hier haben sowohl Betroffene, als auch Angehörige und Interessierte die Chance auf einen Gaumenschmaus der besonderen Art. Wie schmeckt das wunderbare Hähnchen-Curry-Gericht, oder das Lieblings-Pasta-Gericht oder ein Stück leckere Torte eigentlich, wenn man es schlecht oder gar nicht vor sich sieht? Dies ist an diesem 15. Oktober um 14.30 Uhr in der Lounge des Siegener Naschwerk möglich. Hierbei stehen Betroffene zur Unterstützung und zum angenehmen Austausch selbstverständlich zur Verfügung. Hier ist die Teilnehmerzahl auf maximal 10 Personen beschränkt Die Kosten für diese Veranstaltung betragen 8-€, eine Anmeldung ist ab sofort bis 12. Oktober unter 02751/444 727 oder 0271/3875620 oder unter wittgenstein@bsvw.de möglich.

