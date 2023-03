Bad Berleburg: Wunsch nach Skatemöglichkeiten wird erfüllt

Bad Berleburg. Bald kann in Berleburg geskatet werden: Die Stadt erhält eine Förderung für eine mobile Skateanlage – und da sind einige besondere Dinge dabei.

Grünes Licht für die mobile Skate-Anlage: Im Ausschuss für Soziales, Bildung, Sport und Kultur teilte am Mittwochabend die Stadtverwaltung mit, dass mit der Anschaffung der mobilen Skate-Anlage der Einstieg in die Thematik getan wurde. „Im November 2021 hat die Verwaltung in diesem Ausschuss über die Beantragung einer Förderung zum Bau einer Skateanlage in Kombination mit einer mobilen Anlage, die über den Jugendförderverein Bad Berleburg e.V., den Stadtsportverband Bad Berleburg e.V. und die Offene Kinder- und Jugendarbeit jungen Menschen zugänglichgemacht werden soll, berichtet“, so Katharina Benner-Lückel, Abteilungsleiterin Kinder-, Jugend- und Familienförderung.

Die ursprüngliche Projektidee bezog sich demnach auf den Bau einer so genannten „Bowl“, einer ins Erdreich eingelassenen Anlage in Elementbauweise aus Beton und Stahl mit Standort am Stöppel und dazu ergänzend einer mobilen Anlage, da in der Flächenkommune möglichst alle Bürger erreicht werden sollten.

Bad Berleburg aufgefordert, das Projekt auf die mobile Anlage zu beschränken

„Die Gesamtkosten hierfür wurden auf 350.000 Euro beziffert. Mit der Rückmeldung, dass das Förderprogramm überzeichnet sei, wurde die Stadt Bad Berleburg mit den Projektpartnern JFV und SSV vom Kreissportbund Siegen-Wittgenstein aufgefordert, das Projekt auf die mobile Anlage zu beschränken, um möglichst vielen Antragstellern die Chance auf eine Umsetzung ihrer Ideen zu geben“, berichtete Benner-Lückel.

Lesen Sie auch: Erndtebrück: Skate-Anlage kann endlich gebaut werden

Die Antragsunterlagen wurden nach einigen Gesprächen im März 2022 entsprechend angepasst. „Am 1. März dieses Jahres verkündete nun die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, welche Projektanträge eine Förderung erhalten“, so Benner-Lückel weiter. Die Stadt Bad Berleburg erhält danach für die Anschaffung einer mobilen Skateanlage,Gesamtkosten 27.143 Euro, eine Förderung in Höhe von 24.143 Euro (Förderquote 89 Prozent).

„Nach Erhalt des Förderbescheids wird die Abteilung Kinder-, Jugend- und Familienförderung gemeinsam mit dem Jugendförderverein Bad Berleburg e. V. und dem Stadtsportverband Bad Berleburg eine mobile Skateanlage, bestehend aus verschiedenen kombinierbaren Einzelelementen,einen Transportanhänger, verschieden Sitzgelegenheiten, Musiktechnik und natürlich Scooter und Skateboards anschaffen, um damit Kindern und Jugendlichen endlich den Wunsch nach Skatemöglichkeiten zu erfüllen“, erklärte Benner-Lückel.

