Bad Berleburg zeigt, wie man gesund wird und bleiben kann

Bad Berleburg. Auf der Gesundheitsmesse im Bürgerhaus geht es um Ernährung, Bewegung, Work-Life-Balance und kleine „Helferlein“, die das Leben gesünder machen.

Ähnlich wie in der Technik gibt es in der Gesundheitsbranche ständig neue Innovationen und Trends, die auch nach Wittgenstein vordringen. Einen engen Austausch ermöglichte die Gesundheitsmesse im Rahmen der Bad Berleburger Gesundheitswochen im Bürgerhaus am Markt, bei welcher 22 Aussteller eingeladen haben, sich zu Informieren und formlos auszutauschen, ohne Termin, ohne Wartezeit und in lockerer Atmosphäre. „Wir haben nahezu alle Akteure der Gesundheitsbranche aus dem Stadtgebiet unter einen Hut bekommen“, freut sich Gesundheitsmanagerin Marion Nölling von der Stadt Bad Berleburg, welche die Veranstaltung mit organisiert hat. Mit dabei: Zahlreiche Anbieter regionaler Lebensmittel, wie etwa dem Steffes Hof oder der Milcherei Henk aus Arfeld, denn ganzheitlich betrachtet fängt die Gesundheit bereits auf dem eigenen Teller an.

In Bad Berleburg dreht sich alles um die Gesundheit. Mit der großen Gesundheitsmesse im Bad Berleburger Bürgerhaus präsentieren sich zahlreiche Dienstleister und Experten mit ihren Angeboten rund um Prävention und Rehabilitation. Die Messe gehörte zum Rahmenprogramm des Saisonauftaktes im "Premium Wanderort" Bad Berleburg, der auf dem Marktplatz gefeiert wurde. Foto: Nasser Trabulsi

Synergieeffekte für die Aussteller

Anna Dickel vom Gesundheitszentrum Dickel freut sich, dass so mehr Sichtbarkeit für die zahlreiche Akteure erzeugt wird und die Bad Berleburger Bürger einen Überblick bekommen, was alles in der Odebornstadt angeboten wird, etwa im Medical Center Südwestfalen: Marion Linde und Barbara Birkelbach informierten über ein noch recht junges Thema, die Brustprothetik. Nach Brustoperationen fällt der Alltag oft schwer und das Lebensgefühl leidet – um Fehlhaltungen auszugleichen, gibt es quasi unendlich viele Variationen und individuelle Lösungen nach Maß. Neben kunterbunten Flachstrick-Kompressionsstrümpfen spielen auch Einlagen für jede Lebenslage momentan eine zentrale Rolle. „Wir hatten bisher sehr intensive und gute Gespräche“, freut sich Barbara Birkelbach. „Und ein noch größeres Plus ist das Vernetzen zwischen den Gesundheitsanbietern untereinander, wir konnten uns bereits eng mit zwei Hebammen austauschen“, ergänzt Marion Linde.

Diese Synergieeffekte werden auch bei den Vorträgen zur Gesundheitsmesse zu vielen Themenschwerpunkten deutlich: Ob Demenz, Entgiftung, die Gesundheit in Zeiten des Klimawandels oder Stress, nur eine Etage tiefer haben sich die Expertinnen und Experten gefreut, mit vielen Besuchern am Samstagnachmittag ins Gespräch zu kommen. Vielfach angesprochen: Präventionsangebote. „Gesund zu bleiben ist unser aller Wunsch, daher hat die Work-Life-Balance einen sehr hohen Stellenwert“, so Marion Nölling.

Gezielt dazu hat Jens Schmidt von der Signal Iduna Versicherung in einem Vortrag das Betriebliche Gesundheitsmanagement für Arbeitgeber noch einmal genauer beleuchtet. „Prävention ist ein wichtiges Thema, in Kombination dazu rücken wir in Wittgenstein immer mehr das Thema gesunde Ernährung in den Vordergrund“, berichtet Marion Nölling und verweist auf die heimischen Anbieter, die im Foyer des Bürgerhauses eine kleine Essensmeile eingerichtet haben.

Ätherische Öle statt sofort zum Medikament greifen

Etwas besonders im Gepäck hat auch Dirk Eigner und sein Team von der Apotheke an Schlosspark: Ein breitgefächertes Potpourri an Ätherischen Ölen, welche durch ihren Geruch und sogar als Zusatz im Getränk einen auf rein pflanzlicher Basis einen enormen Effekt auf sämtliche körperliche Beschwerden haben. „Je nach Art der Beschwerde empfehlen wir oft vor der Einnahme einer Tablette die Anwendung von Ätherischen Ölen“, so Dirk Eigner. Neben ihm haben auch Stephanie Dragun und Sina Müller eine aromatherapeutische Ausbildung absolviert – was vielen Düften gemein ist: Die beruhigende, stressreduzierende Wirkung, welche einen Wohlfühleffekt erzeugt. Gegenüber beim „Netzwerk Gesundheit Wittgenstein“ ergänzt sich das Angebot wunderbar mit passenden Beratungen rund um Bewegungs- und Entspannungskurse.

Die Gesundheitsmesse hat die körperliche und geistige Gesundheit wunderbar ganzheitlich zusammengefasst – geplant hat die Stadt Bad Berleburg im Rahmen der Gesundheitswoche noch viele weitere spezifische Angebote, deren Termin unter https://www.bad-berleburg.de/Leben/BLB-Gesund/Termine/ eingesehen werden können.

