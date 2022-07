Bad Berleburg: Zwei Chefärzte verlassen Vamed-Akutklinik

Bad Berleburg. Das Krankenhaus Bad Berleburg verliert zwei Chefärzte. Beide haben ähnliche Gründe für die Entscheidung, die auch die Klinikleitung überrascht.

Die Nachricht kommt überraschend: Zwei Chefärzte werden die Bad Berleburger Vamed-Akutklinik verlassen, das geht aus einer E-Mail hervor, die der Klinikbetreiber am Freitagmittag innerhalb des Hauses verschickt hat und die am frühen Abend auch der Redaktion zur Verfügung gestellt worden ist.

Die interne Mail richtet sich an alle Mitarbeitenden der Akutklinik. Unterzeichnet ist die Mail von Klinikgeschäftsführer Elmar Knoche, dem ärztlichen Direktor Dr. Lars Pietschmann und der Pflegedirektorin Michaela Weigelt. Alle drei betonen gegenüber dem Personal: „Es ist naheliegend, dass Sie von dieser Nachricht überrascht sind – das waren wir auch. Wir werden zunächst im Rahmen der Klinikleitung darüber sprechen, wie wir mit dieser Entwicklung umgehen und halten Sie auf dem Laufenden.“

Dr. Christian Pilkahn verlässt Bad Berleburg.

Mit Dr. Christian Pilkahn geht der Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie. Fünfeinhalb Jahre lang hatte Pilkahn diese Position inne.

Die Klinikleitung würdigt die Verdienste Pilkahns: „Neben seiner ambulanten Tätigkeit als Facharzt für Chirurgie im MVZ Bad Berleburg, etablierte er die Wirbelsäulenchirurgie als neuen Leistungsschwerpunkt seiner Abteilung und war zudem als Durchgangsarzt für die medizinische Versorgung der Berufsgenossenschafts-Patienten verantwortlich. Wir danken Herrn Dr. Pilkahn für seine sehr guten medizinischen Leistungen und für den großen persönlichen Einsatz, den er in den vergangenen Jahren gezeigt hat. Seine medizinisch-fachlichen Aufgaben führte er tadellos und zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten aus.“ Pilkahn wird die Klinik Ende 2022 verlassen und strebe eine „neue berufliche Ausrichtung“ an.

Neue Vakanz in der Gastroenterologie

Adam Bielich, Chefarzt der Gastroenterologie wird Bad Berleburg, bereits nach der Probezeit im September verlassen. Dr. Bielich hatte erst im März diesen Jahres die Abteilung übernommen.

Gründe für Wechsel sind ähnlich

Adam Bielich Chefarzt Vamed Bad Berleburg

„Sowohl Adam Bielich als auch Dr. Pilkahn eint ein gemeinsames Motiv: Sie kehren in ihre Heimatstädte und an ihre alten Wirkungsstätten zurück. Familie und Beruf lassen sich so besser in Einklang bringen, da unter anderem das Pendeln entfällt. Aus menschlicher Sicht gibt es keinen ‘besseren’ Grund, um seinen Arbeitsplatz zu wechseln. Dennoch bedauern wir die Entscheidung der beiden sehr, da wir gerade in der Phase, in der sich unsere Klinik derzeit befindet, auf Herrn Bielich und Herrn Dr. Pilkahn als Leistungsträger gesetzt haben. Ihr Weggang ist ein Verlust“, so die Klinikleitung.

