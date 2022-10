Bad Berleburger hat Chance auf 1 Million Euro bei Pilawa

Bad Berleburg/Köln/München. Ein Bad Berleburger Gärtner spielt um 1 Million Euro: Beim SKL-Millionen-Event mit Jörg Pilawa tritt er an, um sich seinen Traum zu erfüllen.

„Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Zum Beispiel, wenn ich morgens durch den Wald reite, das sind Glücksmomente“, schwärmt Dieter Stracke aus Bad Berleburg. Der 57-jährige Gärtner wird sein grünes Refugium und die geliebten Vierbeiner allerdings Mitte Oktober für ein paar Tage verlassen, um in Köln „die Chance auf das große Glück“ wahrzunehmen. Dieter Stracke ist einer von 20 Kandidatinnen und Kandidaten, die beim SKL Millionen-Event die Chance von 1 zu 20 auf 1 Million Euro haben.

Wie die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, so teilt es jetzt das PR-Team der SKL-Lotterie mit, wurde Dieter Stracke unter allen SKL-Losbesitzerinnen und -Losbesitzern per Zufallsgenerator ermittelt. Sollte er es ins Finale schaffen, winke dem Gärtner der Millionengewinn. Das SKL-Millionenspiel ist ein Produkt der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL). Die GKL, eine Anstalt öffentlichen Rechts mit Sitz in Hamburg und München, veranstaltet die deutschen Klassenlotterien im Auftrag aller Bundesländer.

Seit der Kindheit in Kontakt mit Blumen und Pflanzen

Dieter Strack ist gebürtige Marburger, ist mit Blumen und Pflanzen groß geworden und hatte seit frühester Kindheit damit Kontakt. Seine Eltern bauten eine Gärtnerei auf, die zwei seiner Schwestern inzwischen übernommen haben. In Urlaubszeiten hilft er dort immer wieder ein wenig aus. „Meine Mutter hilft auch noch mit, sie wohnt über dem Blumengeschäft“.

Er selbst war lange Jahre als Geschäftsleiter in einem Gartengeschäft tätig, bevor er seine heutige Tätigkeit als Vorarbeiter einer Gruppe von Gärtnern übernahm, die für die Pflege unterschiedlicher Grünanlagen und einem größeren Waldstück in Bad Berleburg verantwortlich sind.

Die Arbeit in der Natur und mit den Tieren macht ihm täglich Freude: „Ich bin wunschlos glücklich und habe ein erfülltes Leben.“ Und wenn er beim SKL Millionen-Event gewinnt? „Ein eigenes Pferd wäre vielleicht ein kleiner Wunschtraum“, räumt Dieter Stracke ein.

Und es zieht ihn in die große weite Welt hinaus. Bisherige Reisen führten ihn bereits nach Nord- und Südamerika, nach Indonesien, Thailand, Kenia – und Mauritius: „Dort hat es mir besonders gut gefallen, da gibt es einen wunderschönen Park.“

Spiel-Show Mitte Oktober

Spannend wird es für Stracke am 14. Oktober in Köln beim SKL-Millionen-Event. „Unterstützt wird die Gruppe [der 20 Kandidaten] von SKL-Markenbotschafter Jörg Pilawa. Moderator Eric Schroth schickt Stracke und die 19 anderen Kandidaten in vier Spielrunden, in denen nach dem Zufallsprinzip die neue SKL-Millionärin oder der neue SKL-Millionär ermittelt wird.

In jeder Runde scheiden Kandidatinnen und Kandidaten aus, gehen aber trotzdem nicht leer aus, denn alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewinnen jeweils mindestens 1.500 Euro, heißt es in der Pressemitteilung. Im Finale stehen sich schließlich die verbliebenen letzten beiden Kandidaten gegenüber – auf eine oder einen von ihnen wartet dann der ersehnte Millionengewinn.

