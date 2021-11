Bad Berleburger Kalender steckt voller Erinnerungen

Bad Berleburg. Der Erlös des Kalenders geht in diesem Jahr an die Jugendabteilung des DRK. Ein Erlebnistag und die Renovierung des Jugendraumes sind geplant.

Hohe Schneeberge zieren die Bad Berleburger Schloßstraße. Weiße, kalte Türmchen, höher als manch ein Auto, zeigt die Aufnahme von Gunhild Lotze aus dem Jahr 1970. Es ist eines von vielen Bildern, die den neuen Bad Berleburger Jahreskalender zieren. Erinnerungen – Märkte, Feste, Musik, Theater – so der Titel des Jahreskalenders, den Uschi Buschmann seit 21 Jahren mit Fotos aus ihrer Sammlung und zugesendeten Bildern aus der Vergangenheit bestückt. „Ich sammel bereits seit vielen Jahren Fotos. Das war schon immer meine Leidenschaft“, so Buschmann. „Ich dachte mir, es wäre doch schade, wenn die Fotos nur in der Schublade liegen würden – und habe Karsten Wolter gefragt, ob er sich vorstellen könn­te, mit den Fotos einen Kalender zu machen.“ So ist die Idee des Kalenders entstanden.

Gesponsert und präsentiert wird der Kalender nun von der Kur-Apotheke Karsten Wolter, Möbel Hackenbracht, Rothaar Immobilien, Raum-Ideen Althaus und dem Autohaus Kroh. „Der Kalender ist ein Geschenk der Geschäfte hier an die Bürgerinnen und Bürger“, so Uschi Buschmann. Der Erlös des Jahreskalenders kommt im regelmäßigen Wechsel der Jugendabteilungen des DRK, der Feuerwehr, des THW und der DLRG zugute – in diesem Jahr kann sich die Jugendabteilung des DRK über die Spende freuen. „Ehrenamtliches Engagement ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich. Ich würde mich freuen, wenn für diese Arbeit auch mehr als ein Euro pro Kalender gespendet wird, um die Jugendarbeit zu unterstützen“, sagt Buschmann.

Renovierung und Erlebnistag

Die Sponsoren, Initiatoren und das DRK freut sich auf eine großzügige Spende für den neuen Bad Berleburger Kalender. Der Erlös soll zum Teil in die Renovierung des Jugendraumes fließen. Aber auch ein Erlebnistag ist für die Jugendlichen geplant. Foto: Privat

Einen Teil des Erlöses wird in die Renovierung des Jugendraumes fließen, verriet Stephanie Sonneborn vom DRK. Außerdem ist ein Erlebnistag für die Jugendlichen im neuen Jahr geplant, wenn dies die Corona-Lage zulässt. „Die Jugendlichen mussten durch die Pandemie viel zurückstecken. Wir möchten ihnen mit dem Erlebnistag einfach einen schönen Tag schaffen“, sagt Sonneborn. Aktuell ruht der Dienst der Jugend noch – coronabedingt. Im kommenden Jahr jedoch soll er auch bei der Jugend wieder aufgenommen werden.

Kalender ab sofort erhältlich

Der Kalender ist für eine kleine Spende schon jetzt erhältlich bei Karsten Wolter (Kur-Apotheke), Heiner Althaus (Raumgestaltung Althaus), Stefan Kroh (Autohaus Kroh), Ralf Hackenbracht (Möbelhaus Hackenbracht) und Günter Schmidt (Rothaar Immobilien).

1400 Kalender liegen bereit.

