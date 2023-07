Bad Berleburger klagen über zugeparkte B480 und Exkremente

An der Limburgstraße parken häufig zahlreiche Pkw und Lkw am Straßenrand in Fahrtrichtung Raumland. Das macht die unübersichtliche, lange Kurve der B480 zu einer Gefahrenstelle.

Bad Berleburg. Im Internet wächst der Unmut über die Verkehrssituation an der Limburgstraße und über Hinterlassenschaften von Lastwagenfahrern am Straßenrand.

Es ist kein Sommerloch-Thema! Gleich zwei Probleme sorgen im Internet in Foren auf Facebook für rege Diskussionen. Es geht um das unappetitliche Thema menschlicher Exkremente in Grünanlagen am Straßenrand der Limburgstraße oder auch dem Industriegebiet Raumland. Und um gefährliches Parken entlang der so genannten Entlastungsstraße in der Kernstadt. Die Redaktion hat in der Bad Berleburger Stadtverwaltung nachgehakt.

In der Bad Berleburger Limburgstraße kommt es in den vergangenen Wochen immer häufiger zu Verkehrsbehinderungen. Das ist immer dann der Fall, wenn gleich mehrere Fahrzeuge hintereinander in Fahrtrichtung Raumland am Gehweg abgestellt werden.

Lesen Sie auch:

Wie könnte dieses Problem gelöst werden? Und ist beispielsweise mit den Anrainern gesprochen worden? Dazu heißt es aus der Abteilung Sicherheit und Ordnung im Bad Berleburger Rathaus: „Die Thematik ist uns bekannt. Allerdings verhalten sich die dort parkenden Kraftfahrzeuge oder Lkw aktuell im Rahmen der Straßenverkehrsordnung konform. Durch die lange Gerade der Limburgstraße kann die Stelle auch gut eingesehen werden. Grundsätzlich gilt der Grundsatz des umsichtigen Fahrverhaltens – im Fall der Fälle sollten Verkehrsteilnehmende kurz anhalten und abwarten, bis der Gegenverkehr die entsprechende Stelle passiert hat. Klar ist aber auch, dass wir die Situation jedoch grundsätzlich weiterhin beobachten.“

Müll und Exkremente im Gebüsch

Immer wieder finden sich Müll und menschliche Exkremente in den Böschungen/Grünanlagen im Bereich Industriegebiet Raumland und auch an der Limburgstraße, die mutmaßlich von den dort auf Ladung/Entladung wartenden Lastwagenfahrern stammen. Gibt es Gespräche über eine Lösung dieses Problems durch Zugang zu Toiletten/Dixi-Klos oder Alternativen?

Dazu äußert sich Michael Birkelbach als Abteilungsleiter Infrastruktur und Erholung bei der Stadt Bad Berleburg so: „Grundsätzlich wollen wir im Sinne einer nachhaltigen Planung von Straßenbaumaßnahmen alle Interessen berücksichtigen. Insbesondere mit Blick auf eine Lkw-Stellfläche hat sich dazu aber bislang weiterhin kein geeignetes Areal gefunden. Im Bereich der parallel zur B 480 verlaufenden Entlastungsstraße sind bereits Bus- und Lkw-Parkplätze am Seitenstreifen vorhanden. Kontrollen erfolgen dort weiterhin im Rahmen des üblichen Umfangs. Wie bereits erwähnt ist es denkbar, dass der genannte Bereich im Rahmen der avisierten Umbauplanung künftig Radfahrerinnen und Radfahrern zur Verfügung gestellt wird, so dass ein Parken für große Fahrzeuge dort nicht mehr möglich wäre. Eine öffentliche Toilette war und ist dort weiterhin kein Thema.“

2017 war Toilettenbau noch Thema

Im Dezember 2017 hatte es zumindest für den Bereich der Eder­auen, wo der Ederauenradweg auf einer asphaltierten Trasse direkt an den Firmengebäuden vorbeiführt, noch eine andere Planung gegeben. Das berichtete damals diese Zeitung. Aus dem städtischen Ordnungsamt und der Abteilung Infrastruktur und Erholung hieß es: „Man darf auch die soziale Komponenten bei den Truckern nicht vergessen. Deshalb denken wir über die Schaffung eines WC mit Waschmöglichkeiten in dem Bereich nach. Profitieren davon könnten bei einer multifunktionalen Nutzung übrigens auch Radler auf den Ederradweg und Wanderer.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein