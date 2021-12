Bad Berleburger Kur-Apotheke: Schnelltests an den Feiertagen

Die Kur-Apotheke bietet auch an den Feiertagen kostenlose Schnelltests an. Die Öffnungszeiten im Überblick.

Bad Berleburg. Die Mitarbeiter der Kur-Apotheke Wolter in Bad Berleburg bieten an den Weihnachtsfeiertagen Bürgertestungen mit dem üblichen Antigenschnelltest an. Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Bürgerinnen und Bürger, die ihre Angehörigen und Freunde in Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Pflege besuchen möchten. Neben der gültigen Impfung oder des Genesenen-Nachweises ist dort ein negativer Corona-Test mit 24 Stunden Gültigkeit vorzulegen (2G-Plus-Regel). Die Testzeiten sind wie folgt:

Heiligabend: 9 bis 12 Uhr

1. Feiertag: 9.30 bis 11.30 Uhr

2. Feiertag: 9.30 bis 11.30 Uhr

ab Montag, 27. Dezember, wieder von 7.50 bis 10 Uhr und von 16 bis 18 Uhr.

Zur Anmeldung die Homepage www.kur-apotheke-wolter.denutzen oder unter 02751 92640 anmelden.

