Bad Berleburg. Die Polizei sucht dringend den Zeugen einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Hagebaumarkts, um den Unfall aufklären zu können.

Bad Berleburger Polizei sucht dringend Unfall-Zeugen

Im Fall einer Unfallflucht sucht die Polizei derzeit dringend nach einem Zeugen. Am Freitag, 20. Dezember, stieß gegen 13.30 ein bisher unbekannter Pkw-Fahrer beim Rückwärtsfahren gegen einen roten Golf. Der war auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes an der Sählingstraße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle.

Ein Zeuge hatte diesen Unfall beobachtet und im Baumarkt an der Info Bescheid gesagt. Jedoch entfernte sich der Zeuge vor Eintreffen der Polizei, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei in Bad Berleburg sucht nun dringend diesen Zeugen, um diese Verkehrsunfall aufklären zu können. Weitere Informationen nimmt die Wache in Bad Berleburg unter Tel 02751/909-0 entgegen.