Bad Berleburger Schützen: Führungswechsel in der 1. Kompanie

Bad Berleburg. Peter Mengel gibt sein Amt als Kompanieführer bei der 1. Kompanie der Bad Berleburger Schützen nach elf Jahren ab.

„Seit nun anderthalb Jahren hält uns ein Virus fest im Griff“, stellt Peter Mengel am vergangenen Samstag auf der Jahreshauptversammlung der 1. Kompanie des Schützenvereins Bad Berleburg fest. Er spricht von einem weitgehend stillgelegtem Vereinsleben und bezeichnet die vergangenen eineinhalb Jahre als eine „harte Zeit für den Verein, bei dem die Geselligkeit ein wesentlicher Bestandteil ist“. Es ist Mengels letzter Auftritt als Kompanieführer. Elf Jahre lang hat er dieses Amt mit Herz und Freude erfüllt. Nun sei es aus persönlichen Gründen Zeit für einen Wechsel.

Meik Hövelmann wird ab sofort den Posten des Kompanieführers übernehmen. Knapp zweieinhalb Jahre lang haben sich die Schützenbrüder und Schützenschwestern pandemiebedingt in diesem Rahmen nicht versammeln können. „Wir sind froh, dass es so langsam wieder losgeht und das Vereinsleben wieder Fahrt aufnimmt“, drückt es Christian Hainbach, erster Hauptmann des Bad Berleburger Schützenvereins, auf dem Schützenplatz aus.

Das Vereinsleben wieder in Schwung bringen

Bevor Peter Mengel aber sein Amt an Hövelmann abgibt, lässt er die vergangenen zwei Schützenjahre nochmals Revue passieren: Das Jahr 2019 fällt für die 1. Kompanie mit der Vatertagswanderung, dem Schnurschießen und dem dritten Oberstadtfest wie gewohnt erfreulich, gesellig und erfolgreich aus. Hier ahnte noch niemand, dass das traditionelle Schützenfest und viele andere Aktivitäten des Vereins in 2020 ins Wasser fallen werden. Der Zapfenstreich auf der Sparkasse und die Kranzniederlegung am Friedhof waren die Höhepunkte des vergangenen Schützenjahres gewesen. Nun aber soll das Vereinsleben auf sicherem Wege wieder in Schwung gebracht werden.

„Großartige Veranstaltungen“ seien laut Hövelmann in diesem Jahr aber noch nicht geplant. Ein guter Anfang sei laut Schießwart Volko Weyler aber das wöchentliche Schießtraining dienstags ab 19 Uhr auf dem Stöppel. Auch wird am 18. September die Jahreshauptversammlung des gesamten Schützenvereins Bad Berleburg auf dem Schützenplatz stattfinden. Auch hier werden diverse Auflagen gelten, um ein sicheres und gleichzeitig wohliges Beisammensein zu ermöglichen.

Alle Beisitzer wiedergewählt

Meik Hövelmann tritt als Kompanieführer in die Fußstapfen von Peter Mengel und Paul Bettelhäuser löst Thomas König als Kassenprüfer ab. Wiedergewählt wurden Frank Weber (Stellvertretender Kompanieführer), Heiko Treude (Schriftführer), Thomas Frost (Kompaniespieß), Volko Weyler (Schießwart), Jan Weber (Zeugwart) und Stefan Wittenborn (Standartenträger). Außerdem wurden alle Beisitzer als Block wiedergewählt: Ludwig Bettelhäuser, Mike Homrighausen, Oliver Rothenpieler, Stefan Linde, Thomas König, Peter Mengel und Heiko Wittenborn.

