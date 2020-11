In dritter Generation

Rüdiger Kloos übernimmt das Komfort-Schuhhaus mit angeschlossener Werkstatt für orthopädische Schuh-Technik in der Poststraße Ende 1999 von seinem Vater und führt es in die dritte Generation.

Die Wiege des Betriebs steht in Wemlighausen: Hier eröffnet Herman Kloos senior 1931 seinen Schuhmacher-Betrieb. Von 1949 bis 1952 geht dann Herman Kloos junior im elterlichen Betrieb in die Lehre – und übernimmt ihn am Ende auch. 1966 legte er dann seine Meisterprüfung zum Schuhmacher ab, der sich 1975 die Prüfung zum Orthopädie-Schuhmachermeister anschließt. Der Vater von Rüdiger Kloos ist es dann auch, der den Umzug des Betriebs von Wemlighausen in die Bad Berleburger Poststraße 1978 gestaltet.

Seine Lehre beginnt Rüdiger Kloos selbst 1978 im elterlichen Betrieb. Sie endet 1980 mit der Gesellenprüfung. 1984 folgt für ihn die Prüfung zum Orthopädie-Schuhmachermeister.