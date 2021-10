Bad Berleburger Tourist-Info mit „i-Marke“ ausgezeichnet

Beratungszeiten

Das Team der BLB-Tourismus GmbH berät die Besucher montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 9 bis 15 Uhr.

In den Wintermonaten ab dem 1. November werden die Öffnungszeiten reduziert – von Montag bis Freitag auf 10 bis 16 Uhr sowie am Samstag, Sonntag und an Feiertagen auf 10 bis 14 Uhr.