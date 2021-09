Bad Berleburger verschickt statt Spielkonsole Hundefutter

Bad Berleburg. Wegen zahlreicher Betrügereien, Fälschung und Diebstahl musste sich ein Bad Berleburger jetzt vor dem Amtsgericht verantworten.

Betrug, Fälschung technischer Aufzeichnungen, Urkundenfälschung, Diebstahl, Unterschlagung: Die Anschuldigungen gegen einen 38-jährigen Bad Berleburger sind massiv. Am Freitagvormittag hätte er sich eigentlich wegen 14 Einzelstraftaten vor dem Amtsgericht Bad Berleburg verantworten müssen.

Aus gesundheitlichen Gründen konnte der 38-Jährige jedoch nicht erscheinen. Mittels Strafbefehl verurteilte Richter Torsten Hoffmann den Angeklagten letztlich zu einer einjährigen Gesamtfreiheitsstrafe auf Bewährung. Hinzu kommen 200 Sozialstunden. Der Anklage zufolge hatte sich der 38-Jährige in gleich zehn Fällen des Betruges schuldig gemacht.

Ware nicht verschickt

Hier soll er unteranderem diverse Artikel auf Online-Flohmärkten verkauft, die Ware aber anschließend nicht versendet haben. Seiner Frau oder Ex-Frau — das genaue Verhältnis war dem Gericht nicht bekannt — soll der Angeklagte außerdem vorgetäuscht haben, eine Kinderzimmer-Einrichtung gekauft zu haben. Im Zuge dessen habe der Bad Berleburger die Frau gebeten, 359 Euro an das Konto des Kinderzimmer-Verkäufers zu überweisen.

Im Nachhinein soll sich herausgestellt haben, dass die dreistellige Summe an eine Person gegangen war, bei der der 38-Jährige Schulden hatte — den Kauf eines Kinderzimmers hatte es also nie gegeben. In einem weiteren Betrugsfall wird dem 38-Jährigen zur Last gelegt, eine Spielekonsole im Internet verkauft zu haben.

Statt Spielekonsole Hundefutter verschickt

Er habe eine Teilzahlung in Höhe von 230 Euro erhalten und dem Käufer schließlich ein Paket mit einer Dose Hundefutter und zwei leeren PET-Flaschen zukommen lassen. Weiterhin soll der ehemalige Bad Laaspher ein weiteres Familienmitglied betrogen haben, indem er es aufforderte, 2500 Euro an verschiedene Konten zu zahlen — hinter dem Vorwand, er wolle das Geld in Kryptowährung anlegen. Über eine gestohlene Kreditkarte habe er außerdem Handy-Verträge unter falschem Namen abgeschlossen.

Insgesamt sind es 4245 Euro, die der Angeklagte durch seine Betrüge erwirtschaftet haben soll. Das Gericht veranlasste die Einziehung dieses Wertes. Hinsichtlich der Urkundenfälschung wird der 38-Jährige beschuldigt, ein Schreiben einer Bad Berleburger Bankfiliale gefälscht zu haben. Der Inhalt darin sei gewesen, dass der Dispositionskredit seiner Frau — der er im Übrigen auch die Post unterschlagen haben soll — getilgt worden sei.

