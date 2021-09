Bad Berleburger Wohlfühl-Oase entsteht am Homrighäuser Weg

Bad Berleburg. Die sechs barrierefreien Wohnungen im Gebäude sollen frühestens im kommenden Jahr vermarktet werden, so Bauherr Markus Büser aus Bad Fredeburg.

Ein weiteres Wohnbauprojekt mitten in der Bad Berleburger Kernstadt wird derzeit am Homrighäuser Weg realisiert: die „Bad Berleburger Wohlfühloase“. Konkret entstehen sollen sechs Eigentumswohnungen mit Größen zwischen 73 und 97 Quadratmetern Wohnfläche.

Lesen Sie auch: Bad Berleburger Projekt: Das Riesen-Schlafzimmer als Option

Warum „Wohlfühl-Oase“? „Weil das Haus – obwohl sehr zentrumsnah – sehr ruhig gelegen ist“, erklärt Markus Büser aus Bad Fredeburg, der das Objekt via „Immo Finanz“ vermarktet und zugleich Bauherr ist. Hinter dem Grundstück plätschere der Lause-Bach und man könne als Bewohner später ins Grüne blicken.

Barrierefrei und mit Erdwärme beheizt

Die Geschäfte an der Poststraße in der Bad Berleburger Kernstadt sind von der künftigen „Wohlfühl-Oase“ aus auf kurzen Wegen zu erreichen. Foto: Mark Simon Wolf

„Von der Lage her sind es nur 500 Meter bis zum Rewe-Markt“ betont Büser – und auch alle weiteren Geschäfte in der Kernstadt seien „ebenerdig, fußläufig erreichbar“. Alle Wohnungen würden barrierefrei gestaltet und mit Erdwärme beheizt, so Büser weiter, seien später per Aufzug erreichbar.

Lesen Sie auch: Wittgenstein: Landmarkt-Konzept geht auf

Klappt’s denn mit dem Baumaterial, das derzeit bekanntlich knapp ist? Darum habe sich der Bauunternehmer rechtzeitig gekümmert, versichert Büser. Der Bauzeitenplan sollte also eingehalten werden, so dass die Wohnungen voraussichtlich im Herbst 2022 bezugsfertig seien.

Zwei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss

Vermarkten möchte Markus Büser die Wohnungen frühestens im kommenden Jahr, „wenn der Innenputz an der Wand ist“. Dann könnten sich Interessenten das Gebäude nicht nur besser vorstellen, sondern es auch gleich besichtigen.

Lesen Sie auch: Erndtebrück: Investoren beklagen Kommunikationsproblem

Für die Realisierung des Gebäudes arbeitet Büser mit der Schmallenberger Immobau Massivhaus GmbH von Jürgen Wagener zusammen. „Es hat zwei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss mit jeweils zwei Wohnungen pro Ebene“, so Wagener, der am Homrighäuser Weg ganz klassisch und schlüsselfertig baut. Architekt ist Joachim Strauss aus Neu-Isenburg bei Frankfurt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein