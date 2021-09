Bad Berleburgs Grüne: Bäume künftig per Satzung schützen

Bad Berleburg. Die Partei fürchtet, das nach einer Änderung der Naturdenkmal-Verordnung für den Kreis Siegen-Wittgenstein über 150 Bäume ohne Schutz sind.

Eine eigene Baumschutz-Satzung für Bad Berleburg – das regt die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in der Stadtverordneten-Versammlung an, wenn demnächst womöglich bisher als wertvoll eingeschätzte Bäume und geschützte Landschaftsbestandteile aus dem Schutz der Naturdenkmal-Verordnung für den gesamten Kreis Siegen-Wittgenstein herausfallen.

Im Zweifel leichter zu fällen

Nicht in der Liste stehenbleiben soll ferner eine 21 Meter hohe Eiche auf dem Privatgelände Ederstraße 12, denn: „Der Baum steht unmittelbar neben einem Wohngebäude“, so die Behörde – hier seien zukünftig Schäden durch den Baum an dem Wohnhaus zu erwarten. Foto: Eberhard Demtröder

Eine Änderung der Verordnung, derzeit von der Kreisverwaltung vorgeschlagen, würde es mit sich bringen, so die Fraktionsvorsitzende Susanne Bald in einer Anfrage an die Stadtverwaltung, „dass im Gebiet der Stadt Bad Berleburg eine zweistellige Zahl von Objekten mit insgesamt über 150 Bäumen nicht mehr dieser Naturschutz-Verordnung unterliegen würden“. Dies sei „im Fall der Stadt Bad Berleburg besonders relevant, weil hier alleine mehr als 130 Bäume auf dem Berleburger Friedhof betroffen wären“.

Bedeuten würde das zum einen, so Bald weiter, „dass bisher als schutzwürdig eingestufte Bäume in der Zukunft gar nicht mehr beziehungsweise weniger geschützt sein würden und im Zweifelsfall leichter gefällt werden könnten. Zum anderen wären die Stadt Bad Berleburg sowie auch private Eigentümer dieser aus der Schutzliste herausfallenden Bäume und Objekte zukünftig anstelle des Kreises zuständig für die Pflege- und Verkehrssicherungs-Kosten dieser Bäume.“

Liste schrumpft von 72 auf 31 Objekte

Allein in Wittgenstein gab es bislang 72 Naturdenkmale und Geschützte Landschaftsbestandteile – 34 in Bad Berleburg, 21 in Bad Laasphe und 17 in Erndtebrück. Dabei handelte es sich vor allem um charakteristische Bäume. Künftig soll die Liste nur noch 15 Naturdenkmale in Bad Berleburg, neun in Erndtebrück und sieben in Bad Laasphe umfassen – unterm Strich also 31.

Konkret möchten die Grünen nun bis zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen, Wohnen und Umwelt am 21. September wissen: Wie stehen Bürgermeister und Stadtverwaltung zu den Änderungsplänen der Kreisverwaltung und zur Idee, eine Baumschutz-Satzung zu erlassen?

