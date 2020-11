Bad Berleburgs Grüne pochen auf die Sicherheit der Vögel

Die Grünen erhoffen sich eine Antwort der Verwaltung, bevor Scheiben in die Häuschen – wie hier in Aue – eingebaut werden.

Bad Berleburg. Glasscheiben in den neuen Buswartehäuschen könnten für Vögel den Tod bedeuten, mahnen Bad Berleburgs Grüne.

Der Bau der Buswartehäuschen aus Käferholz durch die Blockhaustypen aus Wingeshausen (wir berichteten) hat die Grünen der Stadt hellhörig werden lassen und sie dazu veranlasst, eine Anfrage an Bürgermeister Bernd Fuhrmann zu senden.

„Zurzeit werden im Stadtgebiet von Bad Berleburg Buswartehäuschen aus Käferholz errichtet. In den Seitenteilen sollen Scheiben eingebaut werden. Ist garantiert, dass diese Scheiben für Vögel erkennbar sind, damit es nicht zu vermehrten Tod der Vögel durch Aufprall kommen kann?“, wollen die Grünen vom Bürgermeister wissen.

Vogeltod vermeiden

„Durch welche Materialien oder Vorrichtungen soll der Vogeltod vermieden werden? Wer ist für die

Auswahl und die Installation der Scheiben verantwortlich?“, so die weiteren Fragen, die Fraktionssprecherin Susanne Bald übermittelt. Die Fraktion bittet daher höflichst um eine schriftliche Beantwortung ihrer Fragen – möglichst bevor Scheiben bestellt oder eingebaut werden.

„Bürger aus Bad Berleburg berichten, dass an Glasscheiben des neuen Bürgerhauses am Markt immer wieder Vögel beim Anflug getötet werden, da die Glasflächen für Vögel so nicht als Gefahr erkennbar sind. Leider gibt es auch aus anderen Städten, z. B. Siegen, vermehrt Berichte über Vogeltod an Scheiben von Bushäuschen. Solche Vorgänge sollten sich daher in einer global-nachhaltigen Kommune wie Bad Berleburg bei Bushäuschen nicht wiederholen“, argumentiert Bald.