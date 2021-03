Bad Berleburgs Linke: Ermittlungen gegen Sunke eingestellt

Die Ermittlungen gegen ihn sind inzwischen eingestellt, das Parteiausschluss-Verfahren soll jedoch weiterlaufen: Georg Sunke, früherer Fraktionschef der Linken in der Bad Berleburger Stadtverordneten-Versammlung.

Bad Berleburg. Das Parteiausschluss-Verfahren gegen den früheren Fraktionschef der Linken in Berleburgs Stadtverordneten-Versammlung soll jedoch weiterlaufen.

Frank Korthals und Die Linke, Ortsverband Wittgenstein, teilen mit, „dass die Staatsanwaltschaft Siegen bereits im Februar das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Ehrverletzung (§§ 185 ff. StGB) gegen Georg Sunke eingestellt hat“. Die Äußerungen von Georg Sunke seien „in Anbetracht der hohen Bedeutung der Meinungsfreiheit aus Sicht der Staatsanwaltschaft noch nicht strafbar“, obwohl diese „scharf und überzogen waren“, so die Linke weiter.

„Abschließend sei hier nochmals gesagt, dass Frank Korthals wissentlich nie offizieller oder inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit war“, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Linken. Genau das hatte Sunke als früherer Fraktionschef der Partei in der Bad Berleburger Stadtverordneten-Versammlung dem stellvertretenden Vorsitzenden des Ortsverbandes vorgeworfen – und zwar vergangenen Sommer in einer öffentlichen Sitzung des Wahlausschusses.

Korthalt verzichtet auf weitere rechtliche Schritte

Korthals verzichte nun auf weitere rechtliche Schritte, so der Ortsverband. Das Parteiausschluss-Verfahren gegen Sunke werde der Ortsverband jedoch – unterstützt vom Siegen-Wittgensteiner Kreisverband der Linken – wie angekündigt weiterbetreiben.