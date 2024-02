Bad Berleburgs Mobilstation: Ein Blick auf das mögliche Design

Bad Berleburg Die Fläche über den Bahnschienen an der Bismarckstraße soll ausgebaut werden: Ziele sind nachhaltiger Tourismus und Stärkung des ÖPNV.

Am Dienstag traf sich der Ausschuss für Planen, Bauen und Wohnen in Bad Berleburg. Die Ausschussmitglieder stimmten einstimmig und ohne Nachfragen für die Anpassung des Bebauungsplans „Ostwärts Bahnhof“. Der Ausbau dieses Gebietes ist Teil des Mobilitätskonzepts 2035, an dem die Agentur Planersocietät seit gut einem Jahr arbeitet. Das finale Ziel ist es, in Bad Berleburg auf nachhaltigem Wege „mehr Vielfalt in Sachen Mobilität“ zu erreichen, hieß es hierzu von Bürgermeister Bernd Fuhrmann im Jahresinterview dieser Zeitung.

Im Gebiet östlich der Berleburger Bahnschienen befinden sich aktuell bereits ein PKW-Parkplatz, vereinzelte Wohnmobilstellplätze und ein Kinderspielplatz. In den Ausschussvorlagen werden die zwei Hauptbestrebungen für diesen Stadtbereich genannt: Zum einen die „Stärkung von nachhaltigem Tourismus“. Hierfür ist der Ausbau der PKW- und Wohnmobil-Stellplätze angedacht. Um diese Stellplätze attraktiver zu machen, plant man auch Sanitäranlagen zu installieren. Die Nachhaltigkeit der Pläne besteht insbesondere durch die als „ressourcenschonend“ geplante Umsetzung. Auf der anderen Seite soll die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel vereinfacht werden und der Zugriff auf klimafreundliche Fortbewegungsmittel verbessert werden. Konkret bedeutet das die Erschaffung von Park+Ride und Bike+Ride Parkplätzen, die Errichtung von Car-Sharing Anlagen und die Installation von E-Ladestationen.

Anbindung durch Fußwege verbessern

Um die neue „Mobilstation“ attraktiv zu gestalten, plant man zudem weitere Zugänge zu dem Gebiet. Sie soll barrierefrei erreichbar sein, weswegen sowohl ausgebaute Treppen als auch Rad- und Fußwege gebaut werden sollen. Neben dem Wohnmobilstellplatz „Via Adrina“ in Arfeld, ist der Stellplatz hinter dem Bahnhof der einzige kommunale Wohnmobilstellplatz auf Berleburger Stadtgebiet.

Der Ausbau dieses Gebietes ist Teil des Berleburger Mobilitätkonzeptes 2035. Wie Bürgermeister Bernd Fuhrmann dieser Zeitung berichtete, sie dies eine der wesentlichen Investitionen im Jahr 2024 und trage auf mehreren Ebenen zur Erreichung der Mobilitätsziele bei: Die Verbesserung der E-Ladesäulen-Infrastruktur ist wichtiger Teil der Pläne bis 2035. Außerdem solle der Autoverkehr in der Stadt bis 2030 um zwölf Prozent reduziert werden, was durch den verbesserten Zugang zum Bahnverkehr greifbarer werde. Auch der Radverkehr solle ausgebaut werden, neben Fahrradwegen könne auch der hier geplante Bike+Ride Parkplatz das Radfahren attraktiver machen. Laut dem Umweltbundesamt bietet das geplante Car-Sharing eine gute Möglichkeit, die Autos in Privatbesitz zu reduzieren und in Verbindung mit dem ÖPNV, den Individualverkehr zu reduzieren.

