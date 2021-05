Bad Berleburgwill fairesVorbild sein

Bad Berleburg. Fairer Handel, Nachhaltigkeitsziele, Klimapartnerschaft - die Themen sind facettenreich. Sie bilden das Dach für die Inhalte, mit denen sich Rebecca Dienst und Jessica Durstewitz im Projekt „Kommunale Entwicklungspolitik“ der Stadt Bad Berleburg beschäftigen.

„Damit wollen wir eine nachhaltige Vorbildfunktion übernehmen und möglichst viele Impulse setzen“, erklärte Projektkoordinatorin Rebecca Dienst aus der Stabsabteilung Regionalentwicklung. Das Vorhaben trägt bereits Früchte – und hat jetzt noch einmal neuen Rückenwind erhalten. Denn: Das Projekt ist seit Dezember in der zweiten Runde.

Nachhaltigkeitspreis

Bereits im Dezember 2018 war das Erstprojekt gestartet, zunächst begrenzt auf zwei Jahre. Dieses war letztlich ein entscheidender Aspekt für den Gewinn des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2020, den sich die Stadt Bad Berleburg gesichert hatte.„Im Folgeprojekt wollen wir nun die in der ersten Projektphase angestoßenen Prozesse vertiefen beziehungsweise verstetigen. Dazu zählt die Umsetzung des im Erstprojekt erstellten Handlungskonzeptes zur fairen Beschaffung in der Verwaltung, zudem ist auch eine Ausweitung auf Schulen und Kindergärten vorgesehen“, erklärte Jessica Durstewitz. Um dieses Vorhaben zu realisieren, soll eine noch breitere Öffentlichkeit als bisher für fairen Handel und nachhaltigen Konsum sensibilisiert werden. Dazu sind verschiedene öffentlichkeitswirksame Projekte in Planung. Ein weiterer wichtiger Themenschwerpunkt ist die seit 2019 bestehende Klimapartnerschaft mit dem Distrikt Morogoro in Tansania. „Diese Partnerschaft gilt es weiter auszubauen, indem wir gemeinsam mit unseren Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus Tansania das entstandene Handlungskonzept finalisieren und erste Maßnahmen und Projekte umsetzen“, konstatierte Rebecca Dienst. Die ersten Schritte umfassen dabei die Schwerpunktthemen nachhaltige Wald- und Forstwirtschaft, nachhaltiges Wassermanagement und den Erhalt der Biodiversität.

Hintergrund

Das Projekt „Kommunale Entwicklungspolitik“ ist - wie schon in der ersten Phase - gefördert durch Engagement Global, mit der Servicestelle ‚Kommunen in der einen Welt‘ (SKEW), mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Rebecca Dienst ist seit Mai 2020 Projektkoordinatorin und hat damit noch Teile des Erstprojektes begleitet und umgesetzt. Seit März ist Jessica Durstewitz nun mit an Bord. Für beide spielt auch privat das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle. Mit dem Projekt will die Stadt Bad Berleburg möglichst viele Bürgerinnen und Bürger über das Thema informieren und dafür begeistern.

In den kommenden Wochen werden unter anderem Rebecca Dienst und Jessica Durstewitz regelmäßig über Themen, Projekte und Maßnahmen unter dem Dach der Nachhaltigkeit berichten und informieren – unter anderem im Internet unter www.bad-berleburg.de sowie auf der Facebook-Seite der Stadt Bad Berleburg.

