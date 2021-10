Bad in Aue-Wingeshausen: Rategäste auf großer Kreuzfahrt

Aue-Wingeshausen. Das Lehrschwimmbecken wird in den Herbstferien erneut zum geheimnisvollen „Escape Pool“. Und das Mitmachen bei diesem Abenteuer lohnt sich.

Für die Zwillinge Pauline und Emma Franke (11) aus Bad Berleburg wird der erste Tag der Herbstferien zum echten Abenteuer. Gemeinsam mit ihrer Mutter Silke sind sie an Bord eines fiktiven Kreuzfahrtschiffs, als plötzlich der Strom-Generator ausfällt. „Eine kleine Störung“, heißt es in der Ansage des Kapitäns. Aber auch: Bitte zu den Rettungswesten, liebe Gäste. Und schon sind die drei mittendrin im neuen Rätsel des „Escape Pools“, zu dem das Lehrschwimmbecken in Aue-Wingeshausen für die nächsten Tage geworden ist. Und Mitmachen lohnt sich.

Anmeldungen noch möglich Gruppen, die das Rätsel im Aue-Wingeshäuser Schwimmbad ebenfalls knacken wollen, können noch mitmachen. Sowohl in der ersten als auch zweiten Herbstferien-Woche sind noch Termine buchbar. Dann heißt es zum Preis ab 60 Euro: „Zwei Stunden Spaß – erst rätseln, dann schwimmen“. Infos/Anmeldung im Internet: www.schwimmbad-aue-wingeshausen.de/escape-room.html

Sowohl die akustische Kulisse mit Meeresrauschen und Möwen-Geschrei als auch die Ansage des Kapitäns kommen aus dem Handy von Juliane Berger, Vorsitzende des Fördervereins Lehrschwimmbecken Aue-Wingeshausen (FLAW) und Spielmeisterin. „Ich hoffe doch sehr, wir sind in der Südsee“, scherzt Mutter Silke. Doch dann wird’s ernst: Was verraten Wortfetzen wie „-reunde“, „-adegast“, „ffenfaust“ auf den Böden der Gläser für den Begrüßungscocktail an Bord? Und was bedeutet die Rettungsinsel mitten im Schwimmbecken? Warum sollen die prominenten Gäste auf dem VIP-Deck in den Schatten gebracht werden?

„Logbuch“ hilft – aber nur im Notfall

Das Trio schaut sich im Schwimmbad um. Wo gibt es Hinweise auf die Lösung? Stets, aber nur im Notfall hilfreich ist das „Logbuch“: Es gibt den Rätsel-Freundinnen Denkanstöße. Macht es denn Spaß? Pauline und Emma nicken. Aber im Moment haben sie naturgemäß etwas Stress. Doch Mutter Silke ist zuversichtlich: „Das letzte Rätsel hier im Bad haben wir ja nun auch gelöst.“

Hmm, welche Bedeutung hat wohl die schwarz-rote Rettungsinsel mitten im Schwimmbecken? Foto: Eberhard Demtröder

Das war in den Herbstferien des vergangenen Jahres, als die Ausgangslage beim allerersten Aue-Wingeshäuser „Escape Pool“ ein „Notfall im Lehrschwimmbecken“ ist: Das Wasser ist vergiftet, weil ein Chemiestudent sich bei seinen Experimente mit Chlorwasser verschätzt hat. Und die Zeit, bis die Pumpen des Bades von dem Gift zerstört werden, läuft davon.

Achtung: Rätelspaß kein Kinderspiel!

Besonders geeignet sei ein Besuch im „Escape Pool“ für Familien oder kleine Freundesgruppen, sagt Juliane Berger. Wer sich über die Internet-Seite des FLAW anmeldet, bekommt von ihr eine E-Mail mit einem Kreuzworträtsel, das alle Rategäste schon einmal auf das Spiel im Bad vorbereitet. So kommt darin etwa der Begriff „Affenfaust“ vor – ein Knoten, der früher oft in der Schifffahrt verwendet wurde. Soviel sei an dieser Stelle schon verraten.

Aber Achtung: Das Rätsel selbst „ist kein Kinderspiel, sondern ein Rätselspaß für alle Altersstufen“, warnt der Förderverein als Veranstalter des „Escape Pools“ im Internet. Grundsätzlich ist ein „Escape Room“ eine Schnitzeljagd in einem Raum, meist auf 60 Minuten begrenzt. In dieser Zeit müssen Rätsel gelöst und ein Ziel erreicht werden. Wichtig zu wissen, so der FLAW: „In diesem Spiel gibt es nichts Grusliges, Erschreckendes oder Ekliges. Die Türen nach draußen sind nicht verschlossen – und abends wird das Licht eingeschaltet.“

