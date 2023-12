Bad Laasphe: 18-Jähriger bedroht Jugendlichen mit Messer

Bei einem Polizeieinsatz in Bad Laasphe wurde ein 18-Jähriger Mann festgenommen. Er wehrte sich und verletzte sich deshalb schwer.

Bad Laasphe Bei der Festnahme in der Bahnhofstraße wurde der Tatverdächtige schwer und eine Polizistin leicht verletzt.

Ein folgenschwerer Polizeieinsatz spielte sich am Samstagabend in der Bahnhofstraße in Bad Laasphe ab. Ein polizeibekannter 18-Jähriger hatte dort zwei Minderjährige angesprochen und einen von ihnen mit einem Messer bedroht.

Als eine Polizeistreife eintraf, eskalierte die Situation. Der 18-Jährige bespuckte die Beamten und beleidigte sie aufs Übelste. Als die Polizisten den jungen Mann dann festnehmen wollten, setzte sich dieser heftig zur Wehr. Eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt. Der Tatverdächtige, der nach ersten Erkenntnissen alkoholisiert war, versuchte weiter, sich einer Ingewahrsamnahme zu widersetzen und kugelte sich dabei die rechte Schulter aus.

Sei Weg führte daraufhin nicht in eine Ausnüchterungszelle, sondern direkt ins Krankenhaus, wo auch eine Blutprobe entnommen wurde.

