Bad Laasphe: 3D-Druck, VR-Brille und spannende Workshops

Bad Laasphe. „MINT ins Land“: Projekt zeigt jungen Menschen Chancen und Perspektiven für das spätere Berufsleben. Das steckt dahinter.

„MINT ins Land“ ist ein außerschulisches mobiles Lernangebot, das Kinder und Jugendliche für den MINT-Bereich begeistern möchte. MINT steht dabei für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Natürlich war auch das Städtische Gymnasium Bad Laasphe als ausgezeichnete „MINT-freundliche Schule“ Teil des Projekts, das sich zum Ziel gesetzt hat, vor allem Schülerinnen und Schüler im ländlichen Bereich anzusprechen, ohne dass diese dafür extra weite Wege auf sich nehmen müssen.

„Das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt des Programms, da es ansonsten sehr schwierig ist, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit an der Teilnahme eines solchen Projekts zu ermöglichen und sie dafür zu begeistern.“, sagt MINT-Koordinator Christopher Achenbach über die Organisation des Angebots. Das Städtische Gymnasium diente im ersten Zyklus des Projekts als eine von drei „Haltestellen“ im Kreis Siegen-Wittgenstein, die alle zwei Wochen von einem MINT-Mobil angefahren wurden. Mit im Gepäck hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität Siegen, die das Projekt vor Ort durchführten, jede Menge spannende Experimente und Materialien, die das Interesse der Teilnehmenden sofort weckten.

Erste Erfahrungen im dreidimensionalen Zeichnen

So konnten beim Thema „3D-Druck“ zunächst mit einem 3D-Stift erste Erfahrungen im dreidimensionalen Zeichnen gesammelt werden, mit teilweise erstaunlichen Ergebnissen. Im Anschluss wurden mit einem CAD-Programm Entwürfe von Würfeln erstellt, die anschließend mit dem 3D-Drucker gedruckt werden konnten. Im Workshop „I like to move it“ ging es dann mehr um die technischen Aspekte. So wurde aus einfachen Materialien eine Aufwindturbine gebaut, es wurde mit VR-Brillen herumexperimentiert und mit selbst gebauten Gummibandautos Rennen gefahren.

Ergänzend zu den Workshops fand gegen Ende des Projektzyklus’ noch ein Austausch zur beruflichen Orientierung statt, der von einem Ausbilder des Bildungszentrums Wittgenstein geleitet wurde. Auf diese Weise schaffte es das Projekt „MINT ins Land“ nicht nur, die Teilnehmenden für die naturwissenschaftlich-technischen Inhalte zu begeistern, sondern gleichzeitig Möglichkeiten und Perspektiven aufzuzeigen, wo und in welchen Berufsfeldern diese Inhalte zum Tragen kommen. Dadurch stellt der Abschluss des Projekts noch einmal zwei der zentralen Schwerpunkte des Städtischen Gymnasiums, den Fokus auf MINT und die Berufsorientierung, in den Fokus.

Das MINT-Mobil wird in den kommenden Zyklen an weiteren Standorten, auch im Kreis Siegen-Wittgenstein, Halt machen. Das Städtische Gymnasium wird auch hier wieder seinen Teil zum Projekt beitragen, um interessierte Schüler für die Teilnahme zu gewinnen.

