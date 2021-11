Bad Laasphe: Ab 2022 sind Bürgersprechstunden geplant

Dirk Terlinden, Bürgermeister der Stadt Bad Laasphe, am Schreibtisch in seinem Büro im Rathaus.

Bad Laasphe. Beim Treffen der Bad Laaspher Ortsvorsteher standen die nächsten Straßensanierungen, Spielplätze Obstbäume und Blühwiesen auf der Tagesordnung.

Dirk Terlinden möchte im kommenden Jahr Sprechstunden für die Bürgerinnen und Bürger der Lahnstadt anbieten. Das kündigte der Bad Laaspher Bürgermeister in der zweiten Ortsvorsteherdienstbesprechung an. In der ersten Jahreshälfte 2022 soll es jeweils schon mal einen Termin für das Banfetal, für das Obere Lahntal und für die Kernstadt geben. Die genauen Daten und das organisatorische Prozedere würden zu gegebener Zeit kommuniziert, so der Verwaltungschef. „Das Format ‚Bürgermeister vor Ort‘ ist mir ein wichtiges Anliegen und ich hoffe, dass es trotz der Pandemie möglich bleibt und angenommen wird.“, sagt Terlinden

Diese Straßen werden 2022 repariert Bärwingweg (Entwässerung) Hülsbachweg 10 (Entwässerung) Schulstraße (Ablauf regulieren) Hochstraße (Entwässerung) Hinter der Heber (Ablauf erneuern) Talstraße/Kirchweg (Asphaltarbeiten) Im Alten Gewanne 7 (Entwässerung, Bordanlage und Asphaltarbeiten) Zum Hohen Roth (Asphaltarbeiten) Auf dem Hainberg (Ablauf regulieren, Pflasterarbeiten) Hüttenstraße 7 (Entwässerung, Bordanlage und Asphaltarbeiten), Oranienstraße (Schlaglöcher) Am Maisekippel (Bankette) An der Eichert 7 (Asphalt) Am Stollborn/Zum Spreit (Asphalt) Zum Ebsch/Römerseifen (Asphalt) Hinterm Eisenstein 6 (Asphalt) Kreuzstraße 13-15 (Asphalt) Am Perchacker 18 ggü. (Asphaltarbeiten) Kirschwiesenweg/Rosenstraße (Asphaltarbeiten) Königsberger Straße/Berliner Straße (Straßenablauf), Sternstraße 2 (Asphaltarbeiten) Rüppershäuser Straße 34 (Asphaltarbeiten) Zum Grund 5 (Asphaltarbeiten), Heckenweg/Lahnhofweg (Asphaltarbeiten) Nixenfeld/Obere Weide (Bankettarbeiten) Verbindungsweg K34 (in Weide, Asphaltarbeiten)

Beim zweiten Treffen der Bad Laaspher Ortsvorsteher standen außerdem die Themen Winterdienst, Spielplätze und naturnahe Flächen in den Ortschaften für Obstbäume und Blühwiesen auf der Tagesordnung.

Lesen Sie auch:

Bad Laasphe: 30 neue Leuchten im Kurpark brennen

Fischelbach: Ortsvorsteher Jörn Reuter im Interview der Woche: „Vereinsleben leidet deutlich“

Wittgenstein: Das sagen die Rathäuser zu den Gefahrenstellen

Feudingen: Schlussrechnung für Sasselberg ist da

Spielplätze

Jann Burholt als Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste und der Abteilung Familien, Soziales und Sport etwa berichtete über den Bestand an Spielplätzen im Stadtgebiet sowie über die verschiedenen Kontrollvorgänge, in die auch die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher involviert sind. Zudem kündigte er an, den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern in den nächsten Tagen einen Fragebogen zu den Spielplätzen zukommen zu lassen, der sowohl deren momentane Situation als auch die strategische Ausrichtung für die Zukunft zum Gegenstand hat. Aspekte wie Nutzungsintensität, Ausstattung, Zustand und Wünsche an eine künftige Gestaltung werden hier abgefragt. Die Stadtverwaltung erhoffe sich dadurch ein Stimmungsbild zu den Spielplätzen, das für die strategischen und finanziellen Planungen wichtig sei“. Die Auswertung des Fragebogens soll in einer der kommenden Sitzungen des Ausschusses für Freizeit, Jugend, Soziales und Sport erläutert werden.

Winterdienst

Marcus Winkeler, Fachbereichsleiter Bauen und Planen, und Bauhofleiter Matthias Prause gaben auf Wunsch der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher einen Überblick über die Straßeninstandsetzungsmaßnahmen. Winkeler listete ortsteilscharf die in diesem Jahr erledigten Arbeiten auf und kündigte an, welche Maßnahmen noch auf der Agenda stehen. Mehrheitlich waren bzw. sind das Maßnahmen an den Straßen, die die Ortsvorsteher als schadhaft gemeldet hatten.

Dirk Terlinden, Bürgermeister der Stadt Bad Laasphe, am Schreibtisch in seinem Büro im Rathaus. Foto: Stadt Bad Laasphe / WP

Dirk Terlinden sprach zudem das Thema Obstbaum- und Blühflächen in den Ortschaften an. Der Rathauschef rief die Ortsvorsteherinnen und -vorsteher dazu auf, der Verwaltung geeignete Grundstücke zu melden, erinnerte aber auch daran, dass die Bewirtschaftung und Pflege solcher Flächen durch ehrenamtliche Strukturen sichergestellt werden muss, um den Bauhof zu entlasten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein