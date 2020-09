Bad Laasphe: AfD diskutiert Maskenpflicht und Borkenkäfer

Bad Laasphe. Während draußen ein buntes Bündnis demonstriert, präsentiert die AfD im Haus des Gastes zwei ganz unterschiedliche Vorträge.

Ein Abend voller Ambivalenz bot der Wahlkampfauftritt zweier NRW-Landtagsabgeordneter der AfD im Bad Laaspher Haus des Gastes am Dienstagabend. „Von Borkenkäfer bis Maskenpflicht“ hatten Andreas Keith und Helmut Seifen ihren „Bürgerdialog“ überschrieben, zu dem der AfD-Kreisverband Siegen-Wittgenstein nach Bad Laasphe eingeladen hatte, um seinen lokalen Kreistagskandidaten Christian Zaum (Bad Laasphe) und den Bad Berleburger Spitzenkandidaten für den Stadtrat, Klaus Lege zu unterstützen.

https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/article229020773.eceZu dem Bürgerdialog waren knapp 30 Männer und Frauen in den großen Saal des Hauses gekommen - etwas weniger als sich bei einer Protestkundgebung des überparteilichen Bündnisses „Bad Laasphe ist bunt“ auf dem Wilhelmsplatz eingefunden hatten. Dort demonstrierten Kommunalpolitiker und Anhänger von SPD, CDU, Grünen, der Linken und von „Die Partei“ gegen den „Faschismus“, den sie der AfD attestieren. Beaufsichtigt wurde die friedliche Kundgebung von der Polizei.

Zwei vollkommen unterschiedliche Argumentationen

https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/Im großen Saal, dessen Ein- und Ausgang von einem Sicherheitsdienst nach Corona-Richtlinien streng bewacht wurde, ging es an diesem Abend ebenfalls sehr ruhig zu. Der Vortrag von Andreas Keith (Forstwirt) zum Thema Borkenkäfer und Waldwirtschaft war sehr sachlich und von vielen wissenschaftlich fundierten und nachgewiesenen Punkten geprägt. Keith, der zu den Gründungsmitgliedern der AfD in NRW gehört und im Landesvorstand mitarbeitet, betonte auch, dass man seine Partei zu unrecht als Leugner des Klimawandels bezeichne. „Dem möchte ich stark widersprechen“, so Keith. Differenzen möge es aber bei der Frage nach dessen Ursprung geben.

https://www.wp.de/staedte/wittgenstein/article228263953.eceGanz anders zeigte sich der Vortrag von Helmut Seifen (früher Gymnasiallehrer) zum Thema „Schule in Zeiten von Grundrechtseinschränkungen“ - so hatte er das Thema Corona und Maskenpflicht überschrieben. Er leugne Corona nicht, so Seifen, setzte die Angst vor dem Virus aber mit der „Angst vor der Hölle“ gleich und rückte die Maßnahmen gegen die Pandemie damit in ein schräges Licht. Erlaub sei nur, was notwendig sei „damit wir gelenkt werden können und schön brav sind“, sagte er und betonte, die „Meinungsbildung ist eingeschränkt“. Seifen sprach von „gesteuerter Berichterstattung“. Dabei verzichtete er auf Beweise, betonte aber, dass man das Gegenteil der „Corona-Erzählungen“ ja nicht beweisen könne und setzte damit ganz andere Argumente ein als sein Vorredner zum Thema Forstwirtschaft. So gesehen war auch dies am Abend ambivalent.