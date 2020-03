Altes Handwerk erfreut sich auf themenbezogenen Märkten großer Beliebtheit. Auf den besonderen Charme traditioneller Kunst setzt auch Regina Wetter aus Niederlaasphe, die am Wochenende gemeinsam mit ihrem Mann Thomas zur 27. Frühlings-Kunsthandwerker-Ausstellung in die Lahnstadt eingeladen hatte.

Allerdings blieben in diesem Jahr die Besucherzahlen gegenüber den Erwartungen zurück. Zusätzliche Probleme bereiteten krankheitsbedingte Absagen einiger „Stammaussteller“, die relativ kurzfristig erfolgt waren.

Ein gerngesehener Gast auf überregionalen Märkten ist der Bürstenmacher Hans Wilhelm Hintz aus Marburg, der das Handwerk von seinem Vater gelernt und die Liebe zu diesen traditionellen Fertigkeiten an seine Kinder weitergegeben hat.

Ausflug in die Geschichte

Die Anfänge des Bürstenmachergewerbes verlieren sich im Nebel der Geschichte. Das Patent auf Bürsten jedoch darf wohl einem findigen Ägypter zugesprochen werden. Zumindest sind sie als Gebrauchsgegenstände im Pharaonenreich historisch verbürgt, erzählt er interessierten Besuchern. Verbreitung fanden Bürsten allerdings erst durch die Eroberungszüge der Römer.

Der „Bürstenmann“ Hans Wilhelm Hintz ist ein gerngesehener Gast. Foto: Wolfgang Thiel / WP

Eine schriftliche Erwähnung ist im ersten deutschen Gesetzbuch, dem „Sachsenspiegel“, zu finden. Beim Thema Erbschaftsregelung für den Fall des Ablebens eines Ehemanns spricht der Gesetzestext der Witwe verschiedene Haushaltsgegenstände zu, so auch Bürsten.

Nur noch wenig solcher Betriebe

Heute existieren nur noch wenige Handwerksbetriebe wie die Familie Hintz, die entsprechend alter Überlieferungen produzieren und das Wissen über diese Handwerkskunst bewahren.

Die Bedeutung ihrer Tätigkeit wird man vielleicht erst erfassen, wenn das Bürstenmacher-Handwerk irgendwann in den Tiefen der Geschichte verschwunden ist, wenn man in einer vom Werteverfall geprägten Gesellschaft nach alten Traditionen suchen und sie nicht mehr finden wird, so die Sorge des 65-jährigen Hessen.

Zahlreiche Hingucker

Schraubenfiguren von Heinz Schlößer aus Kempen, Schmuckdesign aus dem Atelier „holla-di-polla“ in Bochum und „Ideen aus Holz“ von Heinrich Bruns (Meschede) waren weitere Hingucker an den Verkaufstischen. Mittendrin im Geschehen Heike Breidenstein, vor der kein Besteck sicher ist. Eine alte

Silbergabel von Uroma Hilde, ein geerbtes Besteck von Tante Lisbeth, nostalgische Tortenheber oder Gebäckzangen – die Bad Berleburgerin fertigt individuelle Silberarbeiten wie Ringe, Armreife, Anhänger und Ohrringe mit hohem Erinnerungswert.

1974 verbog der Mentalist Uri Geller via Bildschirm allein durch Reibung altes Besteck und setzte Deutschland damit in Erstaunen. Für das Verformen von Löffeln braucht Heike Breidenstein jedoch keinen magischen Daumen, sondern lediglich entsprechendes Werkzeug.

Mit viel Liebe zum Detail

Jedes Schmuckstück wird mit viel Liebe zum Detail einzeln angefertigt. Auch wenn ihre Produkte dadurch bisweilen sehr arbeitsintensiv sind, verkauft die Wittgensteiner Künstlerin ihre kleinen Raritäten zu moderaten Preisen: „Ich möchte, dass sich das jede Frau, der meine Sachen gefallen, auch erlauben kann.“

Der Schmuck wird begutachtet. Foto: Wolfgang Thiel / WP

Gleich nebenan wird zu Glasfusing informiert. Dabei handelt es sich um eine der modernsten Glasverarbeitungstechniken. Obwohl dieses Verfahren bereits vor ca. 2200 Jahren bekannt war, wurde es erst vor ungefähr 50 Jahren wiederentdeckt und weiterentwickelt.

Umfangreiches Angebot

Im Atelier Chris Reinelt (Offenbach) werden in speziellen Brennöfen bei einer Temperatur von 780 bis 850 Grad verschiedene unifarbene oder mehrfarbige Glasplatten zu einem neuen Glasobjekt verschmolzen.

Im Haus des Gastes zu sehen waren auch ein umfangreiches Floristikangebot für die jahreszeitliche Innendekoration, Lederarmbänder, Feuersäulen sowie Allgäuer Bergkäse aus dem Hause Feinkost Dreger und Edles aus getrockneten Rosen. Selbstverständlich fehlten auch die bemalten und beschrifteten Eier zu Ostern nicht.

Mit dem Gesamtangebot hatten Regina und Thomas Wetter einmal mehr den Geschmack der Besucher getroffen. „Meine Tochter und ich sind begeistert. Atmosphäre und Qualität der Veranstaltung sprechen für sich,“ lobten die Kurzurlauberinnen Tina und Marianne Albrecht die Verkaufsausstellung im Gespräch mit unserer Zeitung.