Bad Laasphe: Autodieb fällt auf und wird in Hessen gestoppt

Bad Laasphe/Eckelshausen. Nur wenige Kilometer weit ist ein Mann gekommen, der in Bad Laasphe ein Auto gestohlen hat. Ein Zeugin führte ihn direkt in die Arme der Polizei.

Dank einer aufmerksamen Zeugin endete der Diebstahl eines Autos in Bad Laasphe mit der Festnahme in Biedenkopf-Eckelshausen. Der polizeibekannte mutmaßliche Täter stand laut Drogentest unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ist derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelhessen jetzt.

In Bad Laasphe nutzte der 28 Jahre alter Mann am Freitag, 10. März um kurz nach 8 Uhr, die Gunst der Stunde, stieg in den verlassenen, unverschlossenen und mit steckendem Schlüssel in der Ortsdurchfahrt vor einer Bäckerei stehenden roten Pkw eines Handwerksunternehmens und fuhr weg. Aufgrund der unsicheren Fahrweise mit Schlangenlinien fiel das Auto einer Zeugin auf der Bundesstraße 62 in Biedenkopf auf. Sie informierte die Polizei, hielt Kontakt und ermöglichte so die Festnahme des Fahrers. Die fand nach Angaben der Polizei übrigens erneut vor einer Bäckereifiliale statt.

Die Polizei Biedenkopf nahm den aus Bad Laasphe stammenden 28-Jährigen um 8.45 Uhr widerstandslos fest, übergab ihn der Polizei Bad Laasphe und das Auto an den Berechtigten.

