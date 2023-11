Bad Laasphe: Benefizkonzert als Staffelstabübergabe

Bad Laasphe Ein besonderes Mitmachkonzert im Städtischen Gymnasium Bad Laasphe soll vom Jubiläumsjahr der Schule ins Jubiläumsjahr der Sparkasse überleiten.

Es ist eine Staffelstabübergabe und Initialzündung in einem: Das Jubiläumsjahr des Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe geht am 7. Dezember nahtlos über in das Jubiläumsjahr der Sparkasse Wittgenstein. Das Konzert soll neben seinem Unterhaltungswert auch noch zwei weitere Funktionen erfüllen: Sponsoren locken und der Musikschule Wittgenstein, die ebenfalls beteiligt sein wird, zur geplanten Neuaufstellung einen Anschub geben.

„Wir hatten ein fantastisches Jubiläumsjahr“, blickt Schulleiterin Corie Hahn zurück. 100 Jahre „Gymbala“, 175 Jahre Sparkasse Wittgenstein: Das passt zusammen. Das findet auch Lehrer Sebastian Näther, der für den Projektchor und das Projektorchester, die beim Benefizkonzert auftreten sollen, verantwortlich ist: „Beide Einrichtungen dienen der Öffentlichkeit, sie sind sich in ihrer Struktur und dem, was sie wollen, doch ganz ähnlich“, so Näther.

Alter Flügel soll ersetzt werden

Die Kooperation beider Einrichtungen mündet in gleich zwei Vorhaben. Zum einen, so erklärt es Näther, will sich die Schule einen neuen Flügel für die Aula anschaffen. „Unser alter Flügel aus dem Jahr 1911 ist über 100 Jahre alt - jetzt würden wir gerne für die hoffentlich nächsten 100 Jahre Gymbala einen neuen Flügel in die Aula stellen“, erklärt Näther. Der alte Flügel, das versichert Corie Hahn derweil, kommt aber nicht weg. Er soll restauriert werden. Der neue Flügel soll dann auf der Bühne bei Konzerten für die richtigen Klänge sorgen, auch wenn Musiker von außerhalb einen Auftritt in der Aula haben. Bei der Anschaffung des Instruments steht die Sparkasse Wittgenstein der Schule unterstützend zur Seite.

Am 7. Dezember endet dann das eine Jubiläumsjahr und es beginnt das nächste: Das Benefizkonzert soll der offizielle Startschuss für die Feierlichkeiten der Sparkasse sein. „Ein Jahr später schließt sich dann der Kreis mit einem Abschlusskonzert im Bad Berleburger Johannes-Althusius-Gymnasium“, berichtet Sparkassen-Vorstand Axel Theuer. Seit Jahren lebe die Sparkasse Wittgenstein eine gute Kooperation mit den Schulen des Altkreises. Deshalb sollen jetzt auch die Jubiläums-Feierlichkeiten vereint werden. Dazu kommt die Zusammenarbeit mit der Musikschule Wittgenstein, die sich ebenfalls am Benefizkonzert am 7. Dezember beteiligt.

Ich erhoffe mir von dem Konzert eine Art Initialzündung. Es wäre schön, wenn wir die ‚Hütte‘ an dem Abend so richtig voll bekommen. So haben wir vielleicht ein paar mehr potenzielle Sponsoren und Förderer im Publikum und haben so viel wie möglich Unterstützung für den Projektchor und das Orchester im Saal. Musikschulleiter Thorsten Roth

Auch für die Musikschule ist es ein besonderer Moment, wurde doch gerade erst die breitere Neuaufstellung in den Wittgensteiner Kommunen beschlossen und durch Leader unterstützt. „Ich erhoffe mir von dem Konzert eine Art Initialzündung. Es wäre schön, wenn wir die ‚Hütte‘ an dem Abend so richtig voll bekommen. So haben wir vielleicht ein paar mehr potenzielle Sponsoren und Förderer im Publikum und haben so viel wie möglich Unterstützung für den Projektchor und das Orchester im Saal“, macht Musikschulleiter Thorsten Roth deutlich. Dies sei die Möglichkeit, auch Menschen in solche Projekte zu locken, die vielleicht nicht im Musikunterricht das Singen oder Musizieren lernen, sondern sich diese Kunst autodidaktisch zu Hause beigebracht haben.

Das Konzert soll als Mitmachkonzert funktionieren: Zwei Stücke wurden ausgewählt, Adiemus und Conquest of Paradise. Wer dabei mitmachen will, ob Gesang oder Instrument, aus einer Musikschule oder privat, wird dazu ermutigt. So können Interessierte an den Proben des Projektchores und Orchesters sowie des Chores der Musikschule vorab teilnehmen oder sich zur gemeinsamen Probe für das Konzert am selben Tag (um 16.30 Uhr in der Schul-Aula). „Sie können singen, Ihre Blockflöte oder E-Instrument mitbringen“, sagt Roth. Alles ist erlaubt.

Potenzial für mehr Musikunterricht ist vorhanden

Das gleiche Konzert soll dann am Mitte Dezember mit der Musikschule als Organisator wiederholt werden. Das Potenzial für mehr Musikunterricht ist in Wittgenstein vorhanden. „Es gibt den Bedarf für mehr Unterricht. Um die Musikschule breiter aufzustellen, brauchen wir mehr Schüler, aber auch die Angebote“, so Corie Hahn. Im Städtischen Gymnasium gibt es dafür bereits einen Plan, berichtet sie: „Perspektivisch wollen wir das in der Schule anbieten, zum Beispiel eine Streicherklasse, und den Schülern den Zugang zur musikalischen Bildung ermöglichen.“

Ebenfalls am Konzert beteiligt sind der PopChorn Chor Bad Laasphe, die Chor AG des Gymnasiums, die Schulband des Gymnasiums, der Projektchor- und Orchester, der Posaunenchor Hesselbach und die Ensembles des Musikschule Wittgenstein: Das Blasorchester Bad Berleburg und der Musikschulchor.

Das Benefizkonzert findet am 7. Dezember ab 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) in der Aula des Städtischen Gymnasiums statt. Die Tickets werden für einen guten Zweck für 5 Euro verkauft. Verkaufsstellen sind in allen Filialen der Sparkasse Wittgenstein und im Städtischen Gymnasium zu finden.

