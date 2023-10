Bad Laasphe: Besondere Diplome für junge Schüler

Bad Laasphe. Schachmatt? Nicht am Städtischen Gymnasium Bad Laasphe. Wie die Idee einer Schülerin viele Mitschüler ansteckte.

Seit Beginn des laufenden Schuljahres 2023/24 wird am Städtischen Gymnasium Bad Laasphe eine neue AG angeboten, die den interessierten Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 5 bis 7 die Grundlagen des Schachs näherbringen soll. Der 1. Vorsitzende des Schachvereins Bad Laasphe, Ulrich Käppele, betreut die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit dem 2. Vorsitzenden, Christoph Thee. Beide kommen einmal in der Woche in die Schule, um den AG-Teilnehmenden das Schachspiel beizubringen. Dabei richtet sich das Angebot auch an absolute Neulinge am Schachbrett.

Die Idee zur Durchführung einer solchen AG kam von einer Schülerin des Städtischen Gymnasiums, die selbst Mitglied im Bad Laaspher Schachverein ist. Sie trat mit dem Wunsch an Ulrich Käppele heran, der sofort seine Bereitschaft erklärte und Kontakt mit der Schule aufnahm. Dort wurde der Vorschlag „sehr wohlwollend“ aufgegriffen, wie die Schule mitteilt.

Die Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen und die Organisation waren schnell geklärt und so konnte es kurz nach den Sommerferien mit den ersten AG-Treffen losgehen. Der Kontaktlehrer für die AG, Christopher Achenbach, hebt das ehrenamtliche Engagement der beiden AG-Leiter hervor: „Wir sind natürlich sehr froh, dass wir dieses Angebot vom Schachverein bekommen haben, um die Schach-AG in unser AG-Angebot aufnehmen zu können. Nur durch die Bereitschaft der beiden Vorsitzenden des Schachvereins, die AG ehrenamtlich zu leiten, war eine Durchführung möglich. Und die beiden sind natürlich bestens geeignet, um auch absoluten Schach-Neulingen die grundlegenden Regeln näher zu bringen.“

Zu Beginn des Kurses werden zunächst die wichtigsten Regeln des Spiels thematisiert, wobei es ganz grundlegend mit dem Aufbau des Schachbrettes sowie den Figuren und deren Zugmöglichkeiten losgeht. Aber auch einfache Spezial-Züge wie die „Rochade“ und „Schlagen en passant“ sind bereits Teil dieser Grundlagen.

Am Ende der ersten Einheit steht das „Bauern-Diplom“, das den Teilnehmenden die Kenntnis dieser grundlegenden Regeln bescheinigt und im Rahmen einer entsprechenden Prüfung erworben werden muss. Im Anschluss geht es weiter mit dem „Springer-Diplom“ sowie dem „Läufer-Diplom“, wo es schon um deutlich komplexere Strategien und Zug-Varianten geht. Spätestens hier werden auch bereits erfahrenere Spielerinnen und Spieler deutlich mehr gefordert werden.

Hohe Nachfrage

Die Teilnahme an der AG ist für alle Lernenden kostenlos. Wie bereits erwähnt arbeiten die beiden AG-Leiter ehrenamtlich, die Materialkosten werden von der Schule übernommen. Um die angehenden Schach-Großmeisterinnen und -meister aber optimal betreuen zu können, musste die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt werden.

Aufgrund der hohen Nachfrage zu Beginn des Schuljahres ist aber bereits eine zweite Durchführung der AG im zweiten Halbjahr fest eingeplant, um möglichst vielen Interessierten die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben.

