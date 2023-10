Bad Laasphe: Besondere Urkunde für junge Feuerwehrleute

43 Jugendliche nehmen an der Abnahme der Jugendflamme am Feuerwehrgerätehaus in Feudingen teil.

Wittgenstein. 43 Jugendliche nehmen an der Abnahme der Jugendflamme in Feudingen teil und zeigen, wie wichtig Teamgeist ist.

Stolz haben die jungen Feuerwehrleute der drei Feuerwehr-Jugendgruppen am Feuerwehrgerätehaus in Feudingen ihre Prüfungen im Rahmen der Jugendflamme abgelegt. „Die Spannung war spürbar, doch dank einer gründlichen Vorbereitung meisterten alle die gestellten Aufgaben mühelos“, heißt es in einer Mitteilung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Laasphe.

Insgesamt 43 Jugendliche nahmen an der für sie bedeutenden Veranstaltung teil. „Die Jugendfeuerwehr, ein wichtiger Teil der Feuerwehr Bad Laasphe, ist ein engagiertes und motiviertes Team von jungen Mitgliedern.“

In den Jugendgruppen werden den Jugendlichen nicht nur feuerwehrtechnische Fähigkeiten beigebracht, sondern auch wichtige Werte wie Teamarbeit und Kameradschaft vermittelt. Die Jugendlichen lernen, in Notfallsituationen schnell und effektiv zu handeln und sie entwickeln ein starkes Verantwortungsbewusstsein für ihre Gemeinschaft.

Die jungen Feuerwehrleute stellen in verschiedenen Notfallsituationen unter Beweis, dass sie effektiv und schnell handeln. Foto: Freiwillige Feuerwehr Bad Laasphe

Kreisjugendwart Marco Wirtz, als Abnahmeberechtigter vor Ort, und der Leiter der Feuerwehr, Dirk Höbener, äußerten sich voll des Lobes. Insgesamt wurden 22 Abzeichen der Stufe 1 verliehen, 19 der Stufe 2 und drei Mitglieder erhielten stolz das Abzeichen und die Urkunde der Stufe 3. Die Stufe 3 der Jugendflamme zeichnet sich durch ihre Besonderheit aus, da eine umfangreiche Projektarbeit präsentiert werden muss.

Wichtige Verhaltensregeln

Die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr haben in den vergangenen Monaten intensiv an dieser Projektarbeit gearbeitet. Sie beschäftigten sich mit dem Thema eines Verhaltenskodex und erarbeiteten verschiedene Verhaltensregeln, die für sie selbst gelten sollten. Diese Regeln betreffen den respektvollen Umgang miteinander, das Einhalten von Grenzen und den Schutz der Privatsphäre. Die Projektarbeit wurde von allen Beteiligten als äußerst gelungen und bedeutend angesehen und werde zweifellos in das Kinderschutzkonzept der Feuerwehr Bad Laasphe integriert, heißt es in der Mitteilung.

Nach bestandener Prüfung gibt es eine Urkunde. Foto: Freiwillige Feuerwehr Bad Laasphe

Im Anschluss an die Prüfungen fand die Verleihung der Abzeichen und Urkunden statt. Die Jugendlichen waren sichtlich stolz auf ihre Leistungen und freuten sich über die Anerkennung ihrer harten Arbeit. Die Jugendflamme ist ein Programm der Deutschen Jugendfeuerwehr, das junge Feuerwehrmitglieder in verschiedenen Bereichen herausfordert und fördert.

Es trägt dazu bei, den Teamgeist, die Kameradschaft und das feuerwehrtechnische Wissen der Jugendlichen zu stärken. Die Teilnahme an der Jugendflamme ist freiwillig, jedoch eine „hervorragende Möglichkeit“ für Jugendliche, sich weiterzuentwickeln und neue Herausforderungen anzunehmen.

Insgesamt war die Abnahme der Jugendflamme bei der Feuerwehr Bad Laasphe ein großer Erfolg für die drei Jugendgruppen der Jugendfeuerwehr. Die Jugendlichen konnten ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und wurden dafür belohnt. „Sie sind voller Motivation, weiterhin aktiv in der Jugendfeuerwehr mitzuwirken und sich kontinuierlich weiterzubilden.“

