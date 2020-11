Bad Laasphe: Betrunken am Steuer - 750 Euro Geldstrafe

Bad Laasphe. Das Amtsgericht Bad Berleburg erließ einen Strafbefehl gegen den jungen Mann.

750 Euro Strafe muss ein 22-jähriger Bad Laaspher nun zahlen, weil er sich der Trunkenheit im Verkehr schuldig gemacht hatte. Außerdem darf er sich erst in drei Monaten wieder ans Steuer setzen. Das Amtsgericht Bad Berleburg erließ einen Strafbefehl gegen den jungen Mann, weil er seiner Verhandlung am Dienstagmorgen fernblieb. Im Mai dieses Jahres war der Angeklagte gegen 1.25 Uhr in seinem Auto in Bad Laasphe von der Polizei angehalten und kontrolliert worden. Eine Blutprobe rund zwei Stunden später ergab einen Promillewert von 1,36. Den Führerschein des 22-Jährigen hatten die Beamten am Tattag eingezogen.