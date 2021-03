Bad Laasphe: Carolin Kremendahl ist die neue Vikarin

Seit Anfang März arbeitet die Vikarin Carolin Kremendahl in der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Laasphe - und irgendwann wird sie auch in der örtlichen Stadtkirche predigen.

„Ich war immer die Jüngste“, sagt Carolin Kremendahl, die als Zwölfjährige schon unbedingt zur Sommerfreizeit ihrer Kirchengemeinde für Jugendliche ab 13 Jahren mitfahren wollte. In ihrem Vikariats-Kurs ist sie jetzt auch wieder die Jüngste. Sie ist gerade mal 24 und seit Oktober wohnt sie als Vikarin in Bad Laasphe.

Das Vikariat ist nach dem eher theoretischen Theologie-Studium der vornehmlich praktische Ausbildungs-Teil für angehende Pfarrer. Während der ersten fünf Monate in Wittgenstein hat Carolin Kremendahl ihr Schulvikariat am Berufskolleg in Bad Berleburg absolviert. Für diese Zeit war Detlev Schnell, Religionslehrer an der Schule und Bezirksbeauftragter für Beruflichen Religionsunterricht im Wittgensteiner Kirchenkreis, ihr Mentor.

Ihr Werdegang

Im Berufskolleg wird Carolin Kremendahl weiterhin bis Januar 2022 in zwei Klassen Religion unterrichten. Aber seit Anfang März liegt ihr Hauptarbeitsfeld in der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Laasphe, hier ist nun Pfarrer Steffen Post der Mentor der Vikarin. Damals, als sie unbedingt zur Sommerfreizeit mit wollte, dufte sie schließlich auch mitfahren. Ihren damaligen Pfarrer habe sie praktisch auf der kompletten Heimfahrt aus Italien nach Haßlinghausen über seinen Beruf ausgefragt – speziell übers Predigen.

Auch wenn sie in der üblichen christlichen Sozialisation aufgewachsen war, wollte sie diese Dinge unbedingt genauer wissen. Übliche Sozialisation hieß in diesem Fall zum Beispiel, dass ihre Mutter schon darauf schaute, dass sie zum Kindergottesdienst ging. Das war manchmal nur etwas schwierig, wenn sich Carolin Kremendahl samstags zwischen dem Fußball und dem Kindergottesdienst entscheiden musste. Fußball spielt sie seit ihrem dritten Lebensjahr. Aber beim gemeinsamen Frühstück zum Kindergottesdienst warteten Nutella-Brötchen, die gab es zuhause nicht. Wobei Carolin Kremendahl schon weiter Fußball spielte. Zehn Jahre lang mit den Jungens in einer Mannschaft, obwohl es Mädchen-Teams vor Ort gab. Auch in Auswahl-Mannschaften kickte sie.

Der Pfarrer habe ihr damals – vielleicht auch vom vielen Fragen genervt – gesagt, sie könne ja mal ein Praktikum machen. Und so lernte sie den Pfarrberuf auch als Schülerpraktikantin kennen, ansonsten ging sie zum Konfi-Unterricht, wurde über die Jahre wie bei den Sommerfreizeiten von der Teilnehmerin zur Mitarbeiterin. Und im gemeindlichen Umfeld lernte sie dann Ten Sing kennen, die musikalische christliche Jugendarbeit lädt zum Mitsingen ein. Und Carolin Kremendahl ließ sich hierzu gern einladen. Das Gitarre- und Klavierspielen hat sie sich selbst beigebracht, auch um eigene Lieder zu schreiben: die Melodie und den Text.

Die Predigt

Worte sind Carolin Kremendahl wichtig. Diese richtig zu setzen, ist ihr ein wesentliches Ziel. Gerade für die Predigt. Ein langgedienter Pfarrer habe ihr mal gesagt, die Predigt sei „‘ne Kunst und manchmal ‘ne Bürde“. Und weil sie das Predigen so faszinierte, war sie während des Studiums in unterschiedlichsten Gemeinden unterwegs, besuchte gezielt Gottesdienste, um ganz verschiedene Prediger zu hören. Sie startete ihr Studium an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal, 16 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt. Ab dem zweiten Semester wohnte sie im Studierendenwohnheim. Große Teile der Studienzeit verbrachte sie dort, auch wenn sie zwischendurch mal zwei Jahre lang nach Heidelberg wechselte. Das etwas verschultere System in Wuppertal habe ihr gerade beim Sprachen-Lernen am Anfang geholfen. Außer Latein brauchen Pfarrer ja auch Griechisch und Hebräisch. Zum Schluss sei sie gern zu der hervorragend ausgestatteten Bibliothek in Wuppertal zurückgekommen. Zwischendurch habe sie es in Heidelberg genossen, ganz andere Lehrende kennenzulernen und zu erleben: Es gebe ja „so viele Strömungen, so viele Gedanken“.

Die Beschäftigung damit mache nun mal Arbeit: „Theologie ist immer anstrengend, mit Theologie wirst Du nie fertig.“ Die Dinge zu hinterfragen, das sei ihr im Studium immer wichtiger geworden. Und das ist gut so – denn ein bisschen ist Carolin Kremendahl nach Wittgenstein gekommen, weil der heimische Kirchenkreis so einen schlechten Ruf habe. „Geh‘ nicht nach Wittgenstein“ habe sie in ihrem Vikariats-Kurs öfters gehört. Das hat vor allem mit dem verkehrsfernen Landleben hier zu tun, aber die 24-Jährige, die früher in ihrem Heimatort innerhalb von drei Minuten auf der Autobahn war, ließ sich davon nicht schrecken. Im Gegenteil. Ein bisschen sei sie auch wegen des Abratens hierher gekommen: „Ich will mir mein eigenes Bild machen.“ Auch weiterhin betont Carolin Kremendahl den hohen Wert der Predigt und passt damit schon sehr gut ins reformierte Wittgenstein. Dabei gehe es gar nicht um die Menge der Worte, sie wolle viel lieber kurz und prägnant sein, wolle die großen Begriffe wie „Sünde“ und „Gnade“ vermeiden, stattdessen mit den Worten spielen.

Mit dieser großen Betonung auf der Predigt setzt sich die angehende Pfarrerin auch selbst ein bisschen unter Druck, aber bei ihren vielen Gottesdienst-Besuchen habe sie inzwischen bemerkt, dass manchmal auch ein Gebet oder ein Lied ein nachhaltiger Gottesdienst-Impuls sein könne. Und für die Wirkungsweise ihrer Predigten könne sie ja immer auf eine ganz andere Unterstützung hoffen: „Ich hab‘ ja noch den Faktor ‚Heiliger Geist‘ dabei.“