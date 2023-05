Bad Laasphe: Das erwartet die Besucher beim Brunnenfest

Bad Laasphe. Livemusik und Partystimmung: Anfang Juni fließt wieder kühles Bier aus dem Altstadtbrunnen. Alle Informationen rund um das beliebte Fest.

Lange müssen die Menschen in und um Bad Laasphe nicht mehr warten, bis das beliebte Brunnenfest am Altstadtbrunnen in der Königstraße wieder stattfindet. Am 3. und 4. Juni (Samstag und Sonntag) ist es endlich wieder so weit: Die Bürgeraktionsgemeinschaft „Schöne Altstadt“ Bad Laasphe (BAG) lädt zum geselligen Beisammensein ein – bei Livemusik und kühlen Getränken.

Und gestartet wird an dem Samstag ab 15 Uhr. „Dann fließt wieder Bier aus dem Brunnen“, freut sich Kornelia Lenk von der BAG. Und nicht nur das: Auch wird es an diesem Tag musikalische Unterhaltung geben – vom Alleinunterhalter Ben. Und der ist in Bad Laasphe kein Unbekannter. „Ben ist Laaspher, kennt Laaspher und möchte daher auch Laaspher nach Wunsch mit Musik unterhalten“, teilen die Veranstalter mit.

Zu hören gibt es dann Oldies, aber auch aktuelle Schlager hat der Musiker in seinem Repertoire. Und für das Brunnenfest reist er „gerne noch einmal für einen musikalischen Aufritt in seine Geburtsstadt“. Gefeiert wird dann bis in die späten Abendstunden – bis 21/22 Uhr, „je nach Wetterlage und Publikum“, so Lenk. Am Sonntag geht es dann schon morgens weiter mit dem beliebten Fest – und zwar um 10 Uhr mit dem Gottesdienst. Und der findet bei gutem Wetter ebenfalls draußen im Freien statt. „Bei schlechtem Wetter gehen wir natürlich rein“, berichtet Kornelia Lenk, die sich auch auf eine Tradition schon besonders freut. Die Taufen, die die evangelische Kirche am Sonntag ebenfalls open air durchführt. Und Bad Laasphes Pfarrer Steffen Post ist vorbereitet. „Fünf Taufen haben wir. Von ganz klein bis zu einer Konfirmandin.“

Böhmische Blasmusik am Sonntag

Und wie schaut es mit dem musikalischen Rahmenprogramm an dem Sonntag aus? „Da wartet böhmische Blasmusik in ihrer ursprünglichsten Form auf die Besucher“, freuen sich die Organisatoren. Die „Egerländer Schmankerln – die 7er“ begeistern bereits seit fünf Jahren ihre Zuhörer mit ihrer Musik. „Wir sind echte mittelhessische Blasmusiker“, wird Schlagzeuger Olli Müller in der Pressemitteilung der BAG „Schöne Altstadt“ Bad Laasphe zitiert. Und der war mit seinen Bandkollegen schon in den unterschiedlichsten Orten aufgetreten – am ersten Juniwochenende sind die Musiker in der Lahnstadt zu Gast. „Natürlich darf auch der Spielmannszug Laasphe/Niederlaasphe nicht fehlen“, so die Veranstalter. „Von Beginn an begleiten sie unser Fest.“ Und so auch in diesem Jahr. Ab 12.30 Uhr werden die heimischen Musiker unter der Leitung von Willi Dürr am Brunnen aufspielen. „Ein Höhepunkt an diesem Tag wird sicher das gemeinsame Spielen des Spielmannszuges und der Egerländer Schmankerln sein.“

Das Brunnenfest: ein Festwochenende, das im Wittgensteiner Veranstaltungskalender nicht fehlen darf – und das an einem für die Bad Laaspher wichtigen Platz. „Der Altstadtbrunnen ist nach wie vor das Aushängeschild unserer Altstadt“, so die BAG „Schöne Altstadt“ in ihrer Pressemitteilung. Schon seit Jahren kümmern sich die Mitglieder der BAG um den Brunnen, so wurde er „mit finanziellen Einnahmen aus verschiedensten Festen und Spenden durch die BAG finanziert und in die Obhut der Stadt Bad Laasphe übergeben“. „Auch heute noch kümmern wir uns gerne um die Belange der Altstadt.“

Am ersten Juniwochenende findet das beliebte Fest in der Bad Laaspher Altstadt statt. Foto: Ramona Richter

So kümmern sie sich unter anderem um den Blumenschmuck in den Pyramiden am Eingang der Königstraße, haben die Pflasterarbeiten rund um das Ehrenmal übernommen oder stemmen die Kosten für die abendliche Beleuchtung des Schlosses Wittgenstein. Und das ist nur ein Bruchteil der Arbeiten, die die BAG ehrenamtlich leistet. „Um die Kosten alle stemmen zu können, freuen wir uns über jeden, der uns mit seinem Besuch am Brunnenfest sowie auch unseren Musiksonntag im Kräutergarten im August unterstützt“, so die BAG.

