Bad Laasphe: Das Wabach-Bad wird wieder zum Filmpalast

Bad Laasphe. Das Sparkassen-Open-Air-Kino im Bad Laaspher Wabach-Bad geht in die zweite Runde. Ab Sonntag kann abgestimmt werden, welche Filme gezeigt werden.

Nach der äußerst gelungenen und erfolgreichen Premiere des Sparkassen-Open-Air-Kinosim Bad LaaspherWabach-Bad im vergangenen Sommer stand für alle Beteiligten fest: das schreit nach einer Wiederholung! Nun ist es soweit. Die kleine Event-Reihe startet in die zweite Runde. In Kooperation mit dem Residenz-Kino-Center verwandeln TKS und Stadtverwaltung das beliebte Freibad im Gennernbach am 6., 7. und 20. August wieder in den größten Kinosaal der Lahnstadt und laden zum Filmgenuss unter freiem Himmel ein.

Sparkasse fungiert wieder als Hauptsponsor

„Das Ganze ist letztes Jahr so gut angekommen, dass uns schon sehr viele Anfragen erreicht haben, ob wir das dieses Jahr wieder machen. Alle freuen sich schon“, berichten TKS-Geschäftsführerin Signe Friedreich und Kinobetreiber Kai Winterhoff. Bürgermeister Dirk Terlinden ergänzt: „Das Format ist klasse und wir sind glücklich, dass wir es wiederholen können – nicht zuletzt auch dank des Beitrags der Sparkasse, für den wir uns schon heute herzlich bedanken.“ Für deren Vorstandsvorsitzenden Axel Theuer stand es außer Frage, dass das heimische Kreditinstitut wieder als Hauptsponsor der Veranstaltung fungiert: „Die Sparkasse Wittgenstein freut sich sehr, dieses tolle Event wieder zu unterstützen!“

Diese Filme stehen zur Auswahl

Wie schon im vergangenen Jahr können die Zuschauerinnen und Zuschauer das Programm selbst bestimmen. Gezeigt wird jeweils der meistgewählte Film aus jeder Kategorie, um das Spektrum breit zu halten und möglichst viele Filmfans anzusprechen. In der Kategorie „Familienfilm“ stehen folgende Streifen zur Auswahl: „Aladdin“ (2019), „Vaiana“ (2016) und „Alles steht Kopf“ (2015). In der Kategorie „Musikfilm“ kann zwischen „Lindenberg! Mach dein Ding“ (2020), „Rocketman“ (2019) und „Greatest Showman“ (2017) abgestimmt werden. Und in der Kategorie „Komödie“ haben die Zuschauerinnen und Zuschauer die Wahl zwischen „Es ist zu deinem Besten“ (2020), „Knives Out“ (2019) und „Grease“ (1978). Letzterer ist zudem auch nochmal in der Kategorie „Musikfilm“ gelistet.

Die Organisatoren hoffen, dass bei dieser bunten Mischung für alle etwas dabei ist und erwarten schon neugierig das Ergebnis: „Wir sind wirklich sehr gespannt, welche Filme am Ende das Rennen machen“, so Signe Friedreich. „Natürlich werden wir die Gewinnerfilme bekanntgeben, wenn sie feststehen und auch, wann und wo man die Tickets für die Vorstellungen erwerben kann.“

Die Abstimmung läuft ab kommendem Sonntag, 20. Juni, 10.00 Uhr, bis Sonntag, 27. Juni, 12.00 Uhr, über folgende Internetseite: https://onlinevoten.de/poll/144751-welche-filme-moechtet-ihr-im-sparkassen-open-air-sehen/. Jeder hat drei Stimmen.

