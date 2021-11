Bad Laasphe: Die Partei wählt Vorstand und feiert Erfolge

Bad Laasphe. Die Partei hat Grund zum Feiern. Aber gewählt wurde auch: Und zwar der Vorstand des Bad Laaspher Ortsverbandes.

Der Ortsverband Bad Laasphe von „Die Partei“ hat seinen Vorstand bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag in der Ratsschänke des Wittgensteiner Hofes betätigt, aber auch zwei personelle Ergänzungen vorgenommen. Das geht aus einer Mitteilung der Partei hervor, deren Ratsvertreter in Bad Laasphe unter „Die Fraktion“ firmieren.

Leiterin der Tagung war Stephanie Bosch. Die Wahlkommission bestand aus Kai Winterhoff und Peter Achatzi. Der Vorstand des Ortsverbandes besteht nach der Wiederwahl weiterhin aus René Pomrehn (Vorsitzender), Tobias Wied (Stellv. Vorsitzender) und Schatzmeister Markus Schmidt.

Erweiterter Vorstand mit neuen Gesichtern

Zum erweiterten Vorstand gehören der „Hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik“, Alexander Rothenpieler, der für den weggezogenen Finn J. Salz gewählt wurde, die bestätigte Gleichstellungsbeauftragte Julia Krähling, der „Sonderbeauftragte für bewusstseinserweiternde und -einschränkende Mittel“, Peter J. Achatzi, und „Kulturattaché“ Kai E. Winterhoff (Neubesetzung durch Wegzug von Ali Mohamed Haji).

Wahlerfolge gefeiert

René Pomrehn berichtet über die wichtigsten Ereignisse seit Gründung des Ortsverbandes am 11. Dezember 2019. So hatte die Bürgermeisterkandidatin Angela Antoinette Esch-Schomann immerhin 10,36 Prozent (715 Stimmen) aller abgegeben Stimmen holen können. Außerdem zog die Partei bei 675 Stimmen (9,80 Prozent) mit drei Mandaten in den Rat der Stadt Bad Laasphe ein.

Bei der Bundestagswahl in diesem Jahr erhielt Tobias Wied als Kandidat des Wahlkreises 3385 Stimmen.

