Bad Laasphe: Die TKS Bad Laasphe bildet erstmals aus

Bad Laasphe. Laura Jüngst ist die erste Auszubildende der TKS Bad Laasphe. Ihr Alltag wird dabei nicht eintönig, berichtet sie.

Die TKS (Tourismus, Kultur und Stadtentwicklung) Bad Laasphe gilt seit diesem Jahr als anerkannter Ausbildungsbetrieb und bildet seit August zum ersten Mal im kaufmännischen Bereich aus. Laura Jüngst ist somit die erste Auszubildende der TKS Bad Laasphe und erlernt den Beruf‚Kauffrau für Büromanagement‘.

Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre und findet sowohl im Betrieb als auch in der Berufsschule statt. Die Schwerpunkte befinden sich im Marketing und Vertrieb sowie in der Öffentlichkeitsarbeit und im Veranstaltungsmanagement. Mit vielen Veranstaltungen und Events sowie Beratung der Touristen in der Lahnstadt bietet die TKS Bad Laasphe ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit spannenden Aufgaben. Leider fallen derzeit viele Veranstaltungen der Pandemie zum Opfer.

Alltag ist nicht eintönig

Trotzdem gibt es viele spannende Projekte und weiterhin Beratung in der Touristinformation und somit viel Neues für die Auszubildende. Das kann Jüngst bestätigen: „Ich bin froh, dass der Alltag nicht so

eintönig ist. Durch das vielseitige Umfeld entstehen jeden Tag neue Aufgaben.“ sagt sie und freut sich auf die weitere Zeit im Unternehmen. „Wir sind sehr froh, mit Frau Jüngst eine zuverlässige neue Mitarbeiterin gefunden zu haben und freuen uns auf die weitere Ausbildungszeit“, teilt die Geschäftsführerin der TKS Bad Laasphe Signe Friedreich mit. Frau Jüngst wird in den nächsten Jahren verschiedene Ausbildungsbereiche durchlaufen, begonnen wird in der Touristinformation.