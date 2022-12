Bad Laasphe: Dr. Jörg Weidemann ist tot

Bad Laasphe. Der Bad Laaspher erlag einem Krebsleiden. Die Kollegenschaft würdigt seine Verdienste. Und er selbst verabschiedete sich in einer Anzeige.

Der Bad Laaspher Hausarzt Dr. Jörg Weidemann ist tot. Kurz vor Weihnachten, am 20. Dezember, erlag der 72-Jährige einem Krebsleiden.

Der plötzliche Tod des Mediziners löst große Trauer bei Patienten, Mitarbeitenden und in der Kollegenschaft aus. „Die Ärzteschaft in Wittgenstein verliert einen ihrer Besten“, kommentiert der Bad Berleburger Mediziner Dr. Holger Finkernagel den Tod des Kollegen. „Mit großer Betroffenheit und Trauer müssen wir Abschied nehmen von einem sehr beliebten Kollegen. Natürlich hinterlässt er in der Familie eine große, schmerzhafte Lücke und bei den Patienten einen Ratgeber, der mit all seinem großen Wissensschatz immer für sie da war. Wir Kolleginnen und Kollegen schätzten stets seine Meinung, griffen auf seine Erfahrung zurück“, würdigt Finkernagel den Verstorbenen im Namen der Wittgensteiner Ärzteschaft und wird auch persönlich: „Mancher von uns fand in ihm auch einen Freund, der über den beruflichen Bereich hinaus ging. Seine Fachkunde und seine Kollegialität auf den Fortbildungen, die wir oft gemeinsam besuchten. Seine Arbeit bei der Ärztekammer in Münster war geschätzt. Jetzt müssen wir ohne ihn auskommen, in einer schweren Zeit für die Hausärzte, denen man immer mehr abverlangt. Er ist nicht zu ersetzen und wird uns allen immer in Erinnerung bleiben. Der Familie wünschen wir für diesen Schicksalsschlag viel Kraft, nur die Zeit wird diese Wunde jemals heilen können. Ich denke, dass wir uns besonders verbunden waren, aber ich spreche meine Trauer auch im Namen aller Kollegen/innen aus“, so der Bad Berleburger Hausarzt.

„Ich war gerne Ihr Hausarzt“

Weidemann verabschiedet sich auch persönlich in einer Traueranzeige, die er vor ab selbst formuliert hatte bei seinen Patienten und seinem Team: „Von vielen konnte ich mich leider nicht persönlich verabschieden. Wenn Sie diese Zeilen lesen werden, werde ich den Kampf gegen meine Krebserkrankung verloren haben und bereits nicht mehr unter Ihnen sein.“ Dr. Jörg Weidemann bedankte sich für das Vertrauen, dass ihm Patienten und Mitarbeiter entgegengebracht haben und betonte: „Sehr gerne war ich Ihr Hausarzt!“

Erst im April vergangenen Jahres hatte Weidemann eine wichtige Weichenstellung treffen können. Er übergab seine Praxis Innere und Allgemeinmedizin, Akupunktur, Chirotherapie und Manuelle Medizin an der Bad Laaspher Bahnhofstraße an die Mariengesellschaft - einer Tochter des Siegener Marienkrankenhauses - und bleib dort als angestellter Arzt beschäftigt. Im Namen des Siegener Ärztevereins würdigte Dr. Florian Blecher die Verdienste des Verstorbenen, der sich nicht nur unermüdlich für das Wohl seiner Patienten eingesetzt habe, sondern sich auch für die Aus- und Weiterbildung der Mediziner eingesetzt habe.

