Bad Laasphe: Ein besonderes Konzert zum 3. Oktober

Bad Laasphe. Konzert, Kabarett, Lesungen: Der Bad Laaspher Kulturring hat für die nächsten Monate bereits einiges geplant.

Konzerte mit der Philharmonie, Lesungen von bekannten Autoren, lustige Kabarettabende – der Kulturring Bad Laasphe kann auf zahlreiche Veranstaltungen zurückblicken. Und nicht nur das: Auch wurden nun bei der Mitgliederversammlung neue Termine präsentiert. Allen voran das Konzert am 3. Oktober – ein Festkonzert mit der Philharmonie und vier Solisten. „Für mich ein ganz besonderes Highlight in diesem Jahr“, so Wolfgang Gerber, Vorsitzender des Kulturrings, der die Versammlung am Abend leitete und glücklich ist, dass auch nach zwei Jahren mit der Pandemie die Mitgliederzahl stabil bei 140 Mitgliedern bleibt. „Manch einer ist gegangen und andere wieder hinzugekommen.“

Das Besondere am 3. Oktober? „Das Konzert war eigentlich für 2020 geplant – zur Feier von Jahrestagen“, so Gerber. Gemeint sind hiermit 40 Jahre Partnerschaft mit Tamworth, 30 Jahre Partnerschaft mit Chateauneuf und 30 Jahre Deutsche Einheit. Für die Planung und große Teile der Veranstaltungen war und ist Otto Düsberg verantwortlich. „Das Besondere an dem Konzert in diesem Jahr ist, dass der Pfarrer den Erntedankgottesdienst um eine Woche vorverlegt hat und wir quasi am 3. Oktober den ganzen Tag den Tag der Deutschen Einheit feiern können – mit Gottesdienst und dem Konzert am Abend.“ Zudem werden, da ein gemeinsames Singen corona-bedingt nicht möglich ist in der Kirche, die Solisten die musikalische Umrahmung übernehmen. Auch wird der Pfarrer aus Löwenburg – der Partnerstadt – eine Predigt halten. Was das Konzert betrifft, so finden 188 Menschen in der Aula Platz. Schätzungsweise 100 Karten gingen bereits bei der TKS im Vorverkauf weg.

Weitere Planungen

Aber nicht nur das Konzert ist bereits in Planung – auch eine Lesung am 13. November. Ab 19.30 Uhr wird Sandra Halbe aus Bad Laasphe aus ihrem ersten Wittgenstein-Krimi vorlesen. Dieser trägt den Titel „Wittgensteiner Schatten“. Eine Woche später – am 19. November – ist dann Roland Berens mit poetischem Rhythm & Blues in Bad Laasphe zu Gast. Vor Weihnachten sind sonst erst einmal keine weiteren Vorstellungen geplant. „Wir wollten nicht mit anderen in Konkurrenz treten“, so Gerber.

Stattdessen geht es dann im neuen Jahr mit dem Programm weiter. Unter anderem ist ein Neujahrskonzert mit der Philharmonie am 10. Januar geplant. Im Februar soll dann ein Münchner Gitarren-Trio auftreten und zum Frauentag ist wieder ein Kabarett geplant. Auch Tobias Beitzel wird einen Auftritt in der Lahnstadt haben. Einen genauen Termin aber gibt es derzeit noch nicht – das gilt auch für den italienischen Künstler von The living Paper-Cartoon. „Den haben wir bereits seit zwei Jahren auf der Liste und ich freue mich jetzt schon auf den Abend“, so der Vorsitzende. Innerhalb von Sekunden wechselt er seine Papierkostüme – passend zur Musik. Generell aber, so der Vorsitzende, werde das Programm der nächsten Zeit meist eher recht kurzfristig geplant – aufgrund der pandemischen Lage.

Positiv in die Zukunft blicken

Alles in allem sind Wolfgang Gerber und die übrigen Mitglieder froh darüber, dass sie sich nun wieder treffen können. Am 16. Juni fand nach langer Pause das erste gemeinsame Treffen wieder statt. „Und wir haben uns alle wiedererkannt – trotz Maske und Abstand“, so Gerber mit einem Lachen. „Es ist schade, dass in den vergangenen zwei Jahren so vieles ausfallen musste.“

Trotzdem blickten die Mitglieder positiv auf die vergangenen Veranstaltungen. Insgesamt 30 – davon sechs Kinoabende – fanden in den Jahren 2019 und 2020 statt. „Im März 2020 waren wir noch gemeinsam in Marburg. Da aber hatten wir schon etwas zu schlucken. Da fing das ja gerade mit dem Coronavirus in Deutschland an“, berichtete Gerber. Danach war dann erst einmal Schluss mit gemeinsamen Ausflügen und Veranstaltungen. „Besonders schade finde ich es, dass das Benefizkonzert zu Gunsten der Alte Synagoge nicht stattfinden konnte.“ Am 17. September aber ging es wieder los. Dr. Burkhard Engel präsentierte sein Stück „Männer“.

