Bad Laasphe entscheidet über Zukunft des Wochenmarkts

Bad Laasphe. Der Testlauf begann im Juli und dauerte bis in den November. Jetzt diskutiert die Politik über die Ergebnisse des Tests mit dem zweiten Markttag.

Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und die ersten floralen Boten wie Krokusse und Schneeglöckchen stecken ihre Köpfe aus der Erde. Kein Zweifel: wenngleich es derzeit nachts noch eisig kalt ist, klopft der Frühling schon an die Tür. Auch auf dem Bad Laaspher Wochenmarkt hat die neue Jahreszeit bereits Einzug gehalten. Zwischen Tulpen, Primeln, Narzissen und Hyazinthen strecken Holz(oster)hasen ihre Löffel ins Himmelblau, und wer noch etwas Frisches für den Kleiderschrank sucht, der wird hier ebenfalls fündig. Sommerliche Kleider, Blusen und Hemden schmücken die Kleiderstände. Und in den kommenden Wochen wird noch mehr Frühjahrsware hinzukommen, beispielsweise Strohhüte.

Dazu gesellen sich die Genussgaranten: Frische Back-, Wurst-, Fleisch-, Fisch- und Käsewaren, selbst gemachte Gewürze und Tees, Marmeladen und Honig, Obst und Gemüse, Feinkost und Brathähnchen sorgen dafür, dass niemand hungrig nach Hause gehen muss. Auch allerlei Praktisches und Nützliches wie Messer, Uhren, Schmuck und Wachstischdecken wird auf dem Bad Laaspher Wilhelmsplatz jeden Mittwoch von 8 bis 12 Uhr angeboten. Es ist diese große, saisonal angepasste Sortimentsvielfalt in Kombination mit der Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft der Händlerinnen und Händler, die den Bad Laaspher Wochenmarkt in den vergangenen Jahrzehnten zum beliebten Treffpunkt für Bürger und Besucher der Lahnstadt gemacht hat.

Termin für Ausschusssitzung steht

Vor diesem Hintergrund entstand vor rund einem Jahr die Idee, den Markt auszuweiten und auch samstags stattfinden zu lassen. Nach einem politischen Beschluss startete die Verwaltung eine entsprechende Probephase und lud von Juli bis November 2021 einmal im Monat zu einem Samstagsmarkt ein. Mit der Frage, ob dieser zusätzliche Markttag auch in diesem Sommer angeboten werden soll, beschäftigt sich der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Digitales und Kultur in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 17. März.

