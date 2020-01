Bad Laasphe: Erst Ölspur dann Hundebiss versorgt

Nach der Ölspur wurde es dramatischer: Um 12.30 Uhr wurden Teile des Löschzuges Kernstadt und der Leiter der Feuerwehr unter dem Stichwort ABC1 zu einer Ölspur in die Bahnhofstraße alarmiert. Hier sorgten die Einsatzkräfte mit Ölbindemittel dafür, dass das Öl bei dem anhaltenden Regen nicht in die Kanalisation gespült wurde.

Noch auf der Rückfahrt von der Ölspur ins Gerätehaus kam der nächste Alarm: Die Feuerwehr wurde als First Responder zu einem medizinischen Notfall unter dem Stichwort „Beißunfall“ alarmiert.

Rettungswagen waren gebunden

Da der zuständige Rettungsdienst bereits in einem anderen Einsatz gebunden war, und der nun alarmierte Rettungswagen und der Rettungshubschrauber Christoph 25 noch nicht eingetroffen waren, wurde der Löschzug 1 Bad Laasphe zur Einsatzstelle nach Hesselbach beordert.

Wie die Polizei auf Nachfrage der Redaktion erläutert, waren in Hesselbach offenbar zwei Hunde an einander geraten. Ein Junge sei dazwischen gegangen und wurde dabei von seinem eigenen Hund gebissen. Die zunächst angenommene schwere Verletzung habe sich zu Glück nicht bestätigt, so dass der verletzte Junge von einem Arzt ambulant behandelt werden konnte.