Bad Laasphe: Essensreste lösen Feuerwehreinsatz aus

Bad Laasphe. Die Feuerwehr ist am Freitagmorgen zu einem Mehrfamilienhaus alarmiert worden. Die Wohnung war komplett verraucht, aber menschenleer.

Das hätte ganz schön böse ausgehen können: Gegen 9.20 Uhr wurde die Feuerwehr in Bad Laasphe in die Wilhelmstraße zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Stichwort „Feuer 4 – Heimrauchmelder mit Wahrnehmung“ lautete die Alarmierung. „Ein Nachbar hatte den Rauchmelder in der betroffenen Wohnung gehört und auch etwas gerochen“, so Dirk Höbener, Leiter der Bad Laaspher Feuerwehr. Vor Ort fanden die Feuerwehrleute dann eine komplett verrauchte Wohnung vor, die jedoch menschenleer war. Verletzt wurde also zum Glück niemand.

Ursache für den Alarm und die enorme Rauchbildung waren Essensreste, die auf dem Herd vergessen wurden. „Dies hätte tatsächlich auch zu einem Brand führen können“, so Höbener. Zum Glück hatte der Nachbar den Alarm rechtzeitig gehört. Im Einsatz waren insgesamt 26 Feuerwehrleute – der komplette Löschzug 1 aus Bad Laasphe und ein Fahrzeug aus Banfe. Bis zum Schluss des Einsatzes konnte die Eigentümerin der Wohnung nicht angetroffen werden. Die Wohnung jedoch wurde ausreichend gelüftet, bevor der Einsatz beendet werden konnte.

