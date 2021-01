Bad Laasphe: Feuerwehr rettet abgestürzten Paragliderpilot

Bad Laasphe. Ein Paragliderpilot verfängt sich in vier Metern Höhe in den Bäumen am Entenberg – die Feuerwehr kann ihn aus dieser Lage befreien.

In vier Metern Höhe hing am Samstag Mittag ein Mann in den Bäumen im oberen Teil des Entenbergs in Bad Laasphe – aufgrund eines Flugfehlers war der Paragliderpilot dorthin geraten, konnte sich aus eigener Kraft aber nicht mehr befreien. Die Feuerwehr half ihm aus der Bredouille, nachdem er selbst den Notruf abgesetzt hatte.

Einsatzstelle in schlecht zugänglichem Gelände

Laut Auskunft der Feuerwehr wurde kurz nach 13 Uhr der Löschzug 1 zu einem dem Einsatz „Technische Hilfe 2“ unter dem Stichwort „Abgestürzter Paraglider“ alarmiert. Die Einsatzstelle befand sich in schlecht zugänglichem Gelände und so mussten die Einsatzkräfte ein Teil des Weges mit Leitern und weiterer Ausrüstung zu Fuß zurücklegen.

Letztlich konnte der Pilot aber sicher zurück auf den Boden gebracht werden. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Bad Laasphe auch ein Rettungswagen, der Rettungshubschrauber und die Polizei.